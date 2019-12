Meersburg vor 3 Stunden

Daisendorfer Straße: Betrunkene 72-Jährige verursacht Unfall und läuft zu Fuß davon

Zu viel getrunken hat eine 72-Jährige am Sonntagabend in Meersburg. Wie die Polizei mitteilt, setzte sie sich deutlich alkoholisiert hinters Steuer ihres VW und fuhr in der Daisendorfer Straße zunächst über den Bordstein und dann in eine massive Grundstückseinfassung.