Meersburg vor 3 Stunden

Besuch aus der Partnerstadt: Frischgebackener „Presidente“ ist in Meersburg zu Gast

Eine kleine Delegation aus San Gimignano bietet beim Markt der Vielfalt in Meersburg kulinarische Kostproben aus der Heimat an. Mit dabei ist auch Thomas Trosino, der an der Spitze des wichtigsten Vereins in seiner Stadt steht.