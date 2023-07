Der Automotive-Zulieferer Albert Weber GmbH (Markdorf) hat die Mehrheit an der 2021 gegründeten CellForm Holding GmbH in Baienfurt übernommen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll der Zusammenschluss in Form von mehreren Kapitalerhöhungen erfolgen. Mit dem Einstieg von Albert Weber sollen in den kommenden Jahren Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in den Aufbau einer Großserienfertigung von Bipolarplatten vorgenommen werden. Bipolarplatten sind die technologischen Herzstücke von Brennstoffzellen, sie ermöglichen erst die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zur Energiegewinnung. CellForm ist ein Spezialist für diese Technologie, die führenden Unternehmen sind in den USA und in China.

Für Weber bedeute der Einstieg bei der Baienfurter Firma, die aktuell acht Mitarbeiter zählt, einen weiteren wichtigen Schritt für das unternehmensinterne Programm „Emission Zero 2040“. Damit wollen die Markdorfer bis in 17 Jahren die Transformation geschafft haben und dann nur noch Produkte für emissionsfreie Anwendungen herstellen. Bereits im Juli 2021 hatte sich Weber an dem Schweizer Biogas-Spezialisten Renergon beteiligt.

CellForm soll nach Markdorf umziehen

Im Zuge der geplanten Investitionen soll CellForm in den kommenden Jahren stark wachsen und mit dann zweistelliger Mitarbeiterzahl auch zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt nach Markdorf umziehen, heißt es seitens der Baienfurter Firma. Die Brennstoffzellentechnik, so teilt Weber mit, könne in zahlreiche Anwendungen eingebracht werden. Weber arbeitet seit einiger Zeit bereits an Technologien für Brennstoffzellen in Lastwagen und Nutzfahrzeugen. Die Technologie biete sich aber auch zur Speicherung von überschüssigen erneuerbaren Energien für Haushalte und die Industrie an, heißt es.

CellForm war vor 2021 ein Bereich der Firma Gebhardt Werkzeugbau (Baienfurt). Nach mehrjähriger Entwicklung erfolgte die Ausgründung. Im Juni wurde das Unternehmen mit dem „VR-Innovationspreis Mittelstand“ ausgezeichnet. Der Einstieg von Weber sei auf Vermittlung der Volksbank Altshausen auf den Weg gebracht worden.