Eigentlich wollten Magdalena und Michael Linnig den Gastronomiebetrieb „Ambasadorka“ (polnisch für Botschafterin) an der Markdorfer Ulrichstraße am Karsamstag eröffnen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Pläne des Ehepaars gleichsam lahmgelegt.

Der Innenausbau im künftigen „Ambasadorka“ läuft auf Hochtouren. Regale, Tische, Sideboards und die Theke sind fertig, die nächsten Tage wird die Küche eingerichtet. Geplante Eröffnung sollte am Karsamtag sein. Wegen der Corona-Krise wird bis auf Weiteres nichts daraus. | Bild: Ganter, Toni

„Beim Thema Corona sind wir mehrfach betroffen“, sagt Magdalena Linnig. Zum einen sei ihr Weinhandel, sonst ein weiteres Standbein, „bei Null“. Normal würde sie deutsche Weine – auch einige aus der Region – beispielsweise nach Vorarlberg und nach Polen verkaufen. „Aber weil Gastronomien von Stillstand betroffen sind, gibt es keine Bestellungen mehr.“

Aufgrund der Ungewissheiten jegliche Kosten minimieren

Ihr Mann Michael ergänzt: „Wir sind mit dem Ambasadorka im Zeitplan und könnten wie vorgesehen eröffnen. Die Warenbestellungen sind vorbereitet und wären abrufbereit.“ Nun bemühen sich beide „aufgrund der Ungewissheiten jegliche Kosten zu minimieren“. Derzeit laufe der Innenausbau des Ambasadorka – früher Cafe di Coppola – auf Hochtouren. „Wir erleben sehr viel Solidarität und erhalten Zuspruch und Ermutigung“, sagt Magdalena Linnig. „Wir können nichts ändern, wir müssen und werden das aushalten“, meint Michael Linnig angesichts der Corona-Krise.

Magdalena Linnig, Betreiberin in spe des künftigen Ambasadorka: „Wenn‘s hart auf hart kommt, habe ich überhaupt kein Problem damit, etwas Anderes zu arbeiten – als Erntehelferin oder wo sonst Unterstützung gebraucht wird.“ | Bild: Ganter, Toni

Magdalena Linnig hat wegen der Einbrüche ihres Weinhandels am 26. März einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. „Die Formalitäten sind in Ordnung und benutzerfreundlich“, findet sie. Beim Hochladen des Antrags sei es etwas zäh gewesen, erzählt ihr Mann. Das wundert ihn nicht: „Wenn man überlegt, wie viele Anträge da auf einen Schlag unterwegs sind.“ Am 27. März habe es per Mail die Rückmeldung von der IHK Bodensee-Oberschwaben gegeben, dass der Soforthilfeantrag zur abschließenden Bearbeitung an die L-Bank weitergeleitet wurde.

Michael Linnig, Betreiber in spe des künftigen Gastrobetriebs Ambasadorka: „Unser Wahlspruch lautet, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken.“ | Bild: Ganter, Toni

Die Hände werden jedenfalls nicht in den Schoß gelegt. „Wenn‘s hart auf hart kommt, habe ich überhaupt kein Problem damit, etwas Anderes zu arbeiten – als Erntehelferin oder wo sonst Unterstützung gebraucht wird.“ Sie müsse ja nur auf den Wochenmarkt gehen und fragen, welcher Landwirt Hilfe benötige. Michael Linnig sieht das auch so: „Unser Wahlspruch lautet, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken.“

Schuhhaus seit 18. März zu, Kurzarbeit angemeldet

Für Joachim Heilmaier, Chef des gleichnamigen Markdorfer Schuhhauses, ist die Welt seit 18. März eine andere. Seit jenem Tag ist das Geschäft geschlossen, er hat für vier Mitarbeiterinnen Kurzarbeit angemeldet. Schon vor einem halben Jahr habe er die aktuelle Saisonware bestellt. „75 Prozent davon sind eingelagert“, berichtet er, „für alle eingelagerten Waren sind Rechnungen gekommen und bezahlt worden.“

Joachim Heilmaier in einem seiner Lagerräume des gleichnamigen Schuhhauses mit aktueller Saisonware, die bezahlt ist und auf noch unabsehbare Zeit nicht verkauft werden kann. | Bild: Ganter, Toni

Beim Rest gebe es momentan einen Lieferstopp, bis die Läden wieder geöffnet werden. „Jeder Tag, den mein Geschäft geschlossen bleiben muss, kostet richtig Geld. Und egal, wie sich die Lage weiterentwickelt, sind große Umsatzeinbußen absehbar. Das lässt sich nicht mehr auffangen.“

Joachim Heilmaier, Chef des gleichnamigen Schuhhauses: „Jeder Tag, an dem mein Geschäft geschlossen bleiben muss, kostet richtig Geld. Und egal, wie sich die Lage weiterentwickelt, sind große Umsatzeinbußen absehbar. Das lässt sich nicht mehr auffangen.“ | Bild: Ganter, Toni

März, April und Mai zählen für Heilmaier üblicherweise zu den umsatzstärksten Monaten. Der Familienvater klingt verhalten optimistisch, als er sagt: „Auch wenn die Geschäfte dann wieder geöffnet haben, können wir Einzelhändler nicht davon ausgehen, dass gleich wieder der sonst übliche Kundenverkehr herrschen wird.“ Und da niemand wisse, was die Zukunft bringt, ist Heilmaier vorsichtig mit Bestellungen für die Herbst- und Wintersaison.

Tobias Barisch, öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer sowie Dolmetscher: „Für mich ist das wie ein Berufsstopp – von hundert auf Null. Mich trifft‘s ähnlich wie Floristen, Buchhandlungen, Frisöre oder Gastronomen, die schließen mussten.“ | Bild: privat

Für den Bermatinger Freiberufler Tobias Barisch sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie drastisch: „Für mich ist das wie ein Berufsstopp – von hundert auf Null. Mich trifft‘s ähnlich wie Floristen, Buchhandlungen, Frisöre oder Gastronomen, die schließen mussten.“

Dolmetschertätigkeit gleichsam auf Null gesetzt

Barisch ist als staatlich geprüfter Dolmetscher und Übersetzter für die vietnamesische Sprache tätig. Er ist spezialisiert als Gerichts- und Behördendolmetscher sowie Urkundenübersetzer und Mitglied im Verband allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher und öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer in Baden-Württemberg und dem Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Barisch arbeitet üblicherweise also viel für Ämter, Behörden, Gerichte sowie auch für Unternehmen der freien Wirtschaft und Privatleute.

Nachmittagstermin am späten Vormittag abgesagt worden

Wie Barisch berichtet, sind ihm sämtliche termingebundenen Dolmetschertätigkeiten weggebrochen, beispielsweise Messen, Gerichts- oder Behördentermine, wo er sonst das gesprochene Wort übertragen hat. Gleiches treffe für Übersetzungstätigkeiten zu, etwa Übersetzungen von Urkunden, Dokumenten, Schriftstücken oder technischen Dokumentationen. „Am 16. März um 16 Uhr sollte es einen Dolmetschertermin geben – am späten Vormittag kam die Absage dieses Termins wegen der Corona-Krise„, erzählt Barisch. Es folgten in jener Woche reihenweise Absagen und Verschiebungen von Gerichtsterminen. Vom 16. bis 21. März arbeitete er noch letzte Aufträge ab.

Freiberufler hofft auf positiven Bescheid für Soforthilfe

Seinen Antrag auf Soforthilfe hat Barisch nach eigenem Bekunden am 26. März gestellt und über das offizielle Soforthilfe-Portal hochgeladen. Nahezu sofort habe er eine automatisierte Antwort einschließlich Vorgangsnummer über den Eingang seines Antrags erhalten. „Tags darauf gab es eine E-Mail, dass mein Antrag geprüft und zur abschließenden Bearbeitung an die L-Bank weitergeleitet wurde.“ Nun heiße es abwarten, angesichts der Massen von Anträgen, die abzuarbeiten sind. „Ich habe schon Verständnis dafür, dass das eine Weile dauern kann. Denn das Prüfen solcher Anträge ist ja auch für die Sachbearbeiter und Entscheider Neuland.“

Soforthilfe Folgende Organisationen stehen für Fragen beim Beantragen von Soforthilfe zur Verfügung: IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten, Telefon 07 51/40 92 50; Handwerkskammer Ulm, Telefon 07 31/1425-6900; für Freiberufler steht auch das Institut für Freie Berufe (IFB) zur Verfügung, Telefon 09 11/2 35 65 28, Mail: gruendung@ifb.uni-erlangen.de; Portal im Internet: www.bw-soforthilfe.de/