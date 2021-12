von Heike Gumsheimer

Alleinstehende und einsame Menschen fühlen sich in der Zeit um Weihnachten oft besonders allein. Der Wunsch, Teil eines Weihnachtsidylls zu sein, verstellt oft die Sicht darauf, dass nicht jede Gemeinschaft so glitzert, wie es scheint.

Corona verschlimmert die Situation noch

Und die Corona-Pandemie verschärft diese Situation nun das zweite Jahr in Folge. „Wir erleben, dass soziale Vereinsamung noch stärker geworden ist, die Menschen leiden deutlich mehr“, weiß auch Tibor Nagy, evangelischer Pfarrer in Markdorf. Die Kollateralschäden würden größer, die Vereinsamung stärker und die Möglichkeiten, Gemeinsamkeit zu erleben noch schwieriger, sagt er.

Sie alle kümmern sich in ihren jeweiligen Aufgaben um einsame oder bedürftige Menschen in Markdorf (von links): Der evangelische Pfarrer Tibor Nagy, Renate Hold vom Mehrgenerationenhaus, Tafel-Leiter Günther Wieth und der katholische Pfarrer Ulrich Hund. | Bild: Jörg Büsche

Um dem ein wenig entgegenzuwirken, möchte das Mehrgenerationenhaus aller Corona-Widrigkeiten zum Trotz einen Nachmittag in Gemeinsamkeit anbieten. „Vorausgesetzt, die Corona-Lage verschärft sich nicht, wird es am Montag nach Weihnachten einen Spielenachmittag geben“, berichtet Jasmin Sedlatschek.

Ein Spielenachmittag im Mehrgenerationenhaus

Die junge Frau aus Sipplingen studiert Soziale Arbeit in Weingarten, macht ihr Praktikum im Mehrgenerationenhaus und plant diesen Nachmittag. „Zusammen mit einigen Achtklässlern, die mich unterstützen, werden wir Karten- und Brettspiele anbieten und es gibt Kaffee und Kuchen“, erzählt Sedlatschek. Aber die Leute dürften natürlich auch einfach nur da sein und reden. „Wir wollen die Türen öffnen, dass Menschen irgendwohin kommen und der Einsamkeit entfliehen können. Wenigstens für ein paar Stunden“, sagt die Studentin. Willkommen sei jeder.

Markdorf Die Gesellschaft zählt mehr als das Essen: Regine Franz organisiert gemeinsames Weihnachtsessen für Alleinstehende Das könnte Sie auch interessieren

Angebote Am 27. Dezember findet im Wohnzimmer des Mehrgenerationenhauses zwischen 13 und 17 Uhr ein Spielenachmittag statt, unter dem Motto „Spielen gegen die Einsamkeit“. Es gibt Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich einen „Brief gegen die Einsamkeit“ wünscht oder wer gerne Briefe schreibt, kann sich an Stefania Menga, Gemeinderefertin der katholischen Kirchengemeinde, wenden, Telefon 07544/951816.

Briefe gegen die Einsamkeit

Eine andere Form, der Einsamkeit zu entkommen, sind Briefe gegen die Einsamkeit. „Eigentlich gibt es diese Möglichkeit das ganze Jahr über“, erzählt Stefania Menga, Gemeindereferentin der katholischen Kirche, die diese Aktion betreut. Aber gerade vor einigen Tagen habe eine einzige Frau über 20 Briefe geschrieben. „Die verteile ich jetzt zu Weihnachten an bedürftige Menschen“, sagt Menga. Jeder, der möchte, könne Briefe schreiben, jeder, der sich einen Brief wünsche, dürfe sich bei ihr melden, erklärt Menga das Prinzip, und dies nicht nur zu Weihnachten.

Stefania Menga, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde Markdorf, koordiniert und verteilt „Briefe gegen die Einsamkeit“. Die Briefe gibt es nicht nur an Weihnachten, sie können das ganze Jahr geschrieben und verteilt werden. „Menschen sind schließlich nicht nur an Weihnachten einsam“, sagt sie. | Bild: Lara Kroesen

Auf die Frage, was in solchen Briefen denn so geschrieben werde, kann Menga jede Menge Anekdoten erzählen. „Manche Menschen schreiben Gedichte, andere berichten Alltagsgeschichten und wieder andere erzählen sehr persönlich aus ihrem eigenen Leben“, weiß die Gemeindereferentin. Immer wieder sei es infolge solcher Briefwechsel dann auch zu echten Kontakten zwischen Schreibenden und Empfängern gekommen, manches Mal habe sich gar eine Freundschaft entwickelt. „Das sind dann echte Hoffnungsgeschichten“, sagt Menga.

Markdorf Der Lockdown macht Weihnachtstreffen für einsame Menschen unmöglich – doch es gibt Hilfen Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtstüten von der Markdorfer Tafel

Günther Wieth, Vorsitzender der Markdorfer Tafel, bedauert sehr, dass die Tafel kein Weihnachtsessen mehr anbieten kann. „Seit vor vier Jahren das Hotel Bischofschloss zugemacht hat, haben wir keinen Sponsor mehr“, berichtet er. Umso mehr freue er sich über die Spenden zweier Markdorfer Firmen und der neuapostolischen Kirche. „Es wurden ganz viele langlebige Lebensmittel wie Kaffee, Nudeln und Schokolade gespendet und Toiletten- und Hygieneartikel wie Shampoo, Deo, Zahnpasta.“ So habe er in der Adventszeit zwei Mal Weihnachtstüten an rund 90 Familien verteilen können, die regelmäßig donnerstags in die Tafel kämen.

Günther Wieth leitet die Markdorfer Tafel, die 70 Haushalte mit Lebensmitteln unterstützt. Ihm bereitet auch die wachsende Altersarmut in Markdorf Sorgen. | Bild: Jörg Büsche

„Wir hatten die Idee, die Menschen bei einem kleinen Essen zusammenzubringen, ein wenig Gemeinschaftserleben für Einzelne, aber jetzt liegt wieder alles auf Eis“, sagt Pfarrer Nagy. Gemeinsame Weihnachtsessen, wie es sie in der Vergangenheit immer wieder gab, seien in diesem Jahr aber kaum möglich.

Der Markdorfer Ortsverband des Sozialverbandes VdK hatte in den vergangenen Jahren zu Weihnachten stets ein gemeinsames Essen für Ältere, Bedürftige oder auch nur Mitbürger, die gerne Gesellschaft um sich haben, veranstaltet. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das aber nicht mehr möglich. | Bild: Jörg Büsche

Leider keine gemeinsamen Weihnachtsessen mehr

Strengere Regeln und nötige Kontrollen, fehlende Räumlichkeiten und Sponsoren seien nur einige Gründe, warum sowohl die Kirchen in Markdorf, die Markdorfer Tafel und auch der Sozialverband VdK ihre geplanten Weihnachtsessen abgesagt hätten, bestätigen auch Wieth von der Tafel und Regina Franz vom Sozialverband VdK-Ortsverband Markdorf.

Regine Franz, Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Markdorf, hatte die Weihnachtsessen für einsame Bürger, die am zweiten Weihnachtsfeiertag in der „Krone“ stattfanden, immer organisiert. | Bild: Nosswitz, Stefanie

„Unsere Mitglieder gehören fast ausschließlich der Risikogruppe an und ehrlich gesagt, war auch mir das Risiko, dass sich doch irgendwer anstecken könnte, zu groß“, erklärt Franz. Viele ihrer Mitglieder hätten ihr gegenüber signalisiert, dass sie selbst Angst hätten, sich anzustecken und deshalb lieber auf die Gemeinsamkeit verzichten würden. „Also versuchen wir weiterhin, vor allem übers Telefon den Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten und sie auf diese Weise vor und zu den Feiertagen zu betreuen“, sagt Franz.