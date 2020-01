Markdorf 27. Dezember 2019, 19:12 Uhr

Die Gesellschaft zählt mehr als das Essen: Regine Franz organisiert gemeinsames Weihnachtsessen für Alleinstehende

Seit 2015 organisiert Regine Franz, Vorsitzende des Sozialverbands VdK in Markdorf, jährlich am ersten Weihnachtsfeiertag ein gemeinsames Festessen für Alleinstehende. Die Gäste im Alter von 50 bis 90 Jahren nehmen das Angebot gern an: Sie schätzen die Gesellschaft.