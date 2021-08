von Heike Gumsheimer

Der Naturcampingplatz Markdorf steht seit den starken Regenfällen der vergangenen Wochen unter Wasser. „Das Wasser fließt vom Gehrenberg runter“, berichtet Wolfgang Zolg, Besitzer und Betreiber der Naturcampingwiese Bodensee. Es sei zu viel Wasser gewesen, die Böden seien vollständig gesättigt, es versickere nichts mehr. „Auch die vier Sonnentage der letzten Woche haben nichts abgetrocknet, das Wasser läuft und läuft“, so Zolg.

Fast flächendeckend ist die Wiese mit Wasserpfützen bedeckt. An Campen ist im Moment kaum zu denken. | Bild: Heike Gumsheimer

Auf der Oberen der beiden großen Campingwiesen, bahnen sich Rinnsale den Weg durchs Gras. Fast flächendeckend steht das Wasser mehrere Zentimeter hoch. „Auf der unteren Wiese ist es etwas besser“, sagt Zolg. Dort campt eine Pfadfindergruppe aus der Nähe von Köln. Sie haben ihre Zelte am südlichsten Wiesenrand aufgebaut. „Falls es weiter regnet und zu matschig wird, können wir mit Paletten einen Weg zu ihrem Küchen- und Gruppenzelt legen.“

Die obere Campingwiese des Naturcampingplatzes Markdorf ist von zahllosen Rinnsalen durchzogen. | Bild: Heike Gumsheimer

Bis 6. August hat Zolg alle Buchungen schon vor Wochen gegesagt. „Ab dem kommenden Wochenende wäre die Wiese theoretisch wieder komplett ausgebucht“, sagt Zolg. Unter Einhaltung des Mindestabstandes fänden auf der oberen Wiese etwa 15 Zelte Platz. „Aber ich hadere noch. Es ist zu matschig und rutschig.“

Markdorf Naturcampingplatz: Entspannung und Ruhe in der freien Natur Das könnte Sie auch interessieren

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage sei auch sehr durchwachsen. Einer Familie könnte er allerdings nicht absagen. „Der Mann arbeitet einige Tage auf der Landesgartenschau, die Familie wollte ein paar Tage mit an den See kommen und Ferien machen, aber es sei alles ringsum ausgebucht“, sagt Zolg.

Gruppen buchen im Voraus, Individualreisende eher kurzfristig

Vor allem Jugendgruppen aller Art, Mittelaltergruppen und Familien mieten sich auf der Campingwiese ein. „Die Familien, die zu uns kommen, sind sehr naturverbunden und wählen uns sehr bewusst aus.“ Gruppen buchen langfristig im Voraus, Individualreisende fragen eher kurzfristig an.

Die obere Wiese des Naturcampingplatzes steht hinter dem Absperrband momentan unter Wasser. | Bild: Heike Gumsheimer

Der Naturcampingplatz liegt südöstlich am Fuße des Gehrenbergs. Seit 2006 besitzt Wolfgang Zolg die Wiese, anfangs wurde sie vor allem von Jugendgruppen für Ferien- und Wochenendfreizeiten gemietet, seit 2016 vermietet Zolg auch an naturverbundene Individualreisende. Eine Überschwemmung der Wiese habe es in all den Jahren noch nie gegeben.