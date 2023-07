Sie heißen „Zockerhelden“, ein Name, der auf den ersten Blick irreführend scheint. Denn Zocker sind natürlich keine Helden, sondern in der Regel Opfer. Die Zockerhelden haben sich aber ihren Namen gegeben, weil sie eben jenen Opfern, den Spielsüchtigen, helfen wollen. Es sind Marc Ellerbrock und Werner Hansch. Der eine ist Rechtsanwalt in Markdorf, der andere ein bekannter Ex-Sportmoderator, legendär geworden als „Die Stimme des Ruhrgebiets“, und selbst genesener Spielsüchtiger. Gemeinsam haben sie vor wenigen Wochen ein Start-up auf den Weg gebracht: Die Zockerhelden UG in Gründung, mit Sitz im Markdorfer Florianweg, wo Ellerbrock auch seine Kanzlei führt.

Das Projekt Zockerhelden Marc Ellerbrock und Werner Hansch haben die Zockerhelden UG in Gründung mit Sitz in Markdorf ins Leben gerufen. Ellerbrock ist Geschäftsführer. „Wir holen deine Glücksspielverluste zurück!“, heißt es auf der Internetseite. Zockerhelden wendet sich an Betroffene, die Geld bei Online-Casinos oder Sportwetten und Pokeranbietern im Internet verloren haben. Ellerbrock bietet die Rechtsberatung an, Hansch psychologische Hilfe. Die Personen Marc Ellerbrock ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei BEMK Rechtsanwälte (Bielefeld/Markdorf). Werner Hansch (84) ist ein ehemaliger Sportreporter und Moderator aus Essen, der für Rundfunk und Fernsehen vor allem Fußballspiele kommentiert hat. Nach dem Ende seiner beruflichen Karriere wurde Hansch spielsüchtig. Er setzte auf Pferdewetten und hatte eigenen Angaben zufolge zuletzt mehr als 500.000 Euro verspielt und damit sein Vermögen, sein Haus, seine Partnerin und seine Freunde verloren – und zuletzt auch seinen Ruf beschädigt. Unter den vielen Prominenten, von denen sich Hansch unter erfundenen Vorwänden Geld für seine Sucht lieh, war auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der ihn schließlich anzeigte. Die Anzeige brachte die Wende: Mit Hilfe von Therapien und einer Privatinsolvenz gelang es Hansch, sich von seiner Sucht zu befreien. Heute hilft er Betroffenen, hält Vorträge und tritt mit seinem Anliegen in Talkshows auf. Wieso kann man Online-Glücksspielverluste zurückfordern? Vor dem 1. Juli 2021 war Online-Glücksspiel in Deutschland generell verboten. Nahezu alle Online-Casinos und Internet-Wettanbieter, die ihren Sitz oft in Rechtsoasen wie Malta haben, waren illegal, da sie keine Lizenz für Deutschland hatten. Deutsche Spieler, die dort ihr Geld verloren haben, können es daher zurückfordern – auch heute noch, sofern die Verluste nicht länger als zehn Jahre zurückliegen. Seit dem 1. Juli 2021 gilt der neue Glücksspielstaatsvertrag, der es Anbietern ermöglicht, eine offizielle Lizenz zu erwerben. Ein Großteil verfügt aber bis heute noch nicht über eine Lizenz. Deshalb ist in vielen Fällen eine Rückforderung auch für nach dem 1. Juli 2021 erlittene Verluste noch möglich.

Ellerbrock und Hansch haben mit ihrem Start-up offenbar eine Nische gefunden: Gerade mal zehn Anwälte gebe es in Deutschland, die sich dem Thema Online-Glücksspiel widmen, sagt er. Mit Podcasts, Videos auf Youtube und Auftritten in Funk und Fernsehen starten die Zockerhelden gerade durch.

Kaum auf dem Weg, bekomme er bereits täglich Anfragen Betroffener aus ganz Deutschland, sagt der Markdorfer Anwalt. Das liege am einzigartigen Rezept: „Die Kombination aus Rechtsberatung und Prävention bieten nur wir an.“ Das Schicksal eines Bekannten, der bei Online-Glücksspielen Geld verloren hatte, habe ihn auf den Gedanken zu Zockerhelden gebracht. Im Zuge seiner Recherchen sei er dann auf Hansch gestoßen, der sofort von seiner Idee begeistert gewesen sei. „Wir haben uns Ende 2022 dann im Fußballmuseum in Dortmund getroffen, das ist sein zweites Zuhause“, erzählt er. Innerhalb eines halben Jahres hätten sie dann gemeinsam das Projekt entwickelt. „Der Werner“, sagt Ellerbrock, „will andere warnen, er hatte ja alles verloren, was er besaß“.

Bunt und verheißungsvoll flackern die Symbole, in jeder Sekunde winkt der große Reichtum: Glücksspiel kann schnell süchtig machen. Betroffene verspielen nicht selten ihre gesamte Existenz. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Schicksale, die an die Nieren gehen

Die Schicksale von Menschen, die dem Glücksspiel verfallen, können einem an die Nieren gehen, sagt der Markdorfer Anwalt. „Die Lebens- und Leidensgeschichten, die ich täglich höre, sind frappierend.“ Es gebe Menschen, die eine Million Euro und mehr verzockt hätten. „Die Geschichten dahinter sind erschreckend.“ Umso weniger Verständnis hat er dafür, dass die Bundesregierung vor zwei Jahren den Glücksspielstaatsvertrag gelockert hatte. „Da ist Berlin vor der Casino-Lobby eingeknickt“, findet er klare Worte.

„Die Stimme des Ruhrpotts“: Ex-Reporter Werner Hansch, inzwischen 84, war selbst lange Jahre glücksspielsüchtig. Nun gibt er seine Erfahrungen und Tipps an andere Betroffene weiter. | Bild: Marc Rehbeck

Doch wie helfen die Zockerhelden? Betroffene, meist seien es Männer im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, können sich an ihn wenden. Ellerbrock oder seine Partneranwälte reichen Klage ein und fordern das Geld zurück. Auf Wunsch erfolge dies diskret und bei fehlenden Mitteln mithilfe eines Prozesskostenfinanzierers, der im Erfolgsfall eine Provision erhält. „Bislang haben wir noch kein Verfahren verloren“, sagt Ellerbrock. Jeder, der ihn bitte, seine Spielverluste zurückzuholen, bekomme auch die Gelegenheit, mit Hansch zu sprechen.

Die Scham ist die größte Hürde

Hansch befindet sich an diesem heißen Sommertag in Ellerbrocks Kanzlei im Florianweg inzwischen am anderen Ende der Leitung. Unverkennbar die „Stimme des Ruhrpotts“. „Das Heer der Betroffenen ist ja unendlich groß“, sagt Hansch: „Und für die Allermeisten gibt es eine riesige Hemmschwelle, die Scham.“ Denn Glücksspiel gelte gesellschaftlich ja immer noch als „anrüchig“. Wenn er mit seiner Aufgabe im Team, beizustehen, zu beraten und Hilfsangebote zu vermitteln, erfolgreich sei, mache ihn dies glücklich. „Rede und öffne dich“, sei sein Credo, denn: „Wir wollen ja nicht nur den Menschen ihr Geld zurückgeben, sondern sie auch wieder zurück in ein ganz normales Leben holen.“ Er selbst, bekennt der inzwischen 84-Jährige freimütig, hätte es ohne professionelle Hilfe niemals geschafft, seine Sucht zu besiegen. Sich die Krankheit einzugestehen, sei dabei der erste und wichtigste Schritt. „Ich selbst habe mich ja im Promi-Big-Brother 2022 geoutet“, erzählt Hansch. Er habe sich gefühlt wie ein Stabhochspringer vor dem Sprung, das Outing sei sein Stab gewesen. Ohne den gehe es nicht.

Prävention, sagt Ellerbrock, sei deshalb immens wichtig – um Gefährdete frühzeitig davor zu bewahren, Opfer zu werden. Künftig wollen die Zockerhelden noch mehr Wert darauf legen. Mit wöchentlichen Videogesprächen mit Hansch auf ihrem Online-Auftritt und indem sie inzwischen auch an Vereine herantreten und Aufklärung über die Gefahren des Zockens anbieten. Damit aus Jugendlichen keine Zocker werden – sondern bestenfalls Helden.