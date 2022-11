Radverkehrskonzept

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2020 ein Radverkehrskonzept beschlossen. Das Erstellen dieses Konzepts wurde vom Markdorfer Arbeitskreis Radverkehr begleitet. Mit dem Radverkehrskonzept möchte die Stadt das Radfahren attraktiver und sicherer machen sowie den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr steigern. Mit der Umsetzung ist 2021 begonnen worden. Auf dem Internetauftritt der Stadt Markdorf ist ein Maßnahmenkataster abrufbar. Außerdem kann eine Präsentation mit mehr als 50 Folien heruntergeladen werden, die am 8. Dezember 2020 im Gemeinderat gezeigt wurde (Quelle: www.markdorf.de).