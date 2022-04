Das ging jetzt doch deutlich schneller als erwartet: Die erste Bauphase am Stadtgraben ist weitgehend abgeschlossen, die seit dem 14. März gesperrte Hauptstraße wird bereits am Montag oder Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben. Parallel wird am Montag oder Dienstag dafür aber der Stadtgraben an der Kreuzung Bussenstraße/Stadthalle gesperrt werden. Dann wird dort nämlich bereits die zweite Bauphase mit den Bauarbeiten für den Kreisverkehr beginnen.

Markierungen kommen dann Ende April/Anfang Mai

„Wir sind mit der ersten Phase vorläufig fertig, der Latscheplatz ist aber noch nicht fix und fertig“, so Detlef Kohler, Diplom-Ingenieur im Stadtbauamt, am Freitag auf Anfrage. Die endgültige neue Fahrbahnschicht mit den Markierungen für den „shared space“, den gleichberechtigten Bereich für alle Verkehrsteilnehmer, soll Ende April oder Anfang Mai aufgebracht werden, je nach Witterung. „Diese Arbeiten sind extrem wetterabhängig, weil es eine gewisse Temperatur des Untergrundes braucht und weil es dafür definitiv trocken sein muss“, sagt Kohler.

Vor zwei Wochen rückten am Latscheplatz die Bagger an. Der alte Straßenbelag wurde herausgerissen und eine neue Asphaltdecke wurde verbaut. In der letzten Aprilwoche oder in der ersten Maiwoche soll dann der endgültige Belag aufgebracht werden, mit den neuen Markierungen, die den gesamten Bereich als einen gleichberechtigten Raum für alle Verkehrsteilnehmer ausweisen. Der Beginn dieser Arbeiten ist von der Witterung abhängig. | Bild: Grupp, Helmar

Für die Firma Dobler seien die Bauarbeiten der ersten Phase sehr gut verlaufen, vor allem auch wegen des schönen und warmen Wetters. So sei man dem Zeitplan nun eine gute Woche voraus. Für die erste Phase hatte man als Zeitraum den 14. März bis 19. April eingeplant. So lange wäre die Hauptstraße auch gesperrt geblieben. Nun kann die Phase zwei mit dem Kreisverkehr also jetzt schon beginnen, geplant war sie zwischen dem 19. April und dem 31. Mai. Gut möglich, dass dann die Gesamtmaßnahme eventuell auch schon bis Mitte Mai abgeschlossen werden könnte, gute Witterung vorausgesetzt.

Sitzmöbel und Pflanzenkübel in der Hauptstraße werden wieder abgebaut

Wenn am Montag oder Dienstag dann die Arbeiten für den Kreisverkehr beginnen, wird unterhalb der Stadthalle auch zuerst einmal der Asphalt abgefräst werden. Unterdessen wird der Verkehr bereits wieder durch die Hauptstraße fließen können, allerdings mit Abbiegemöglichkeit nur in Richtung B-33-Ortsdurchfahrt.

Ein kurzes Intermezzo: Die für die erste Bauphase umgestaltete gesperrte Hauptstraße mit ihren Sitzbänken und Pflanzenkübeln ist zu Beginn der nächsten Woche bereits wieder Geschichte. Mit der Freigabe der Hauptstraße werden Sitzmöbel und Kübel wieder abgebaut. Dann werden die freien Flächen wieder die Autos einnehmen. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Ein kurzes Gastspiel hatte damit auch die „Chill-Zone“ in der Hauptstraße, mit den blumengeschmückten Sitzmöbeln und Pflanzenkübeln auf den Parkplätzen. Die werden vor der Freigabe der Straße wieder abgebaut. Dann werden Straße und Parkplätze wieder den Autos gehören.