von Evelyn Pfefferkorn

Rosane Dias-Brücker und Gerold Häring haben es sich in der Mittagspause mit einem Kaffee auf einem der Holzbänke gemütlich gemacht und genießen die Sonne. Beide sind begeistert von der neuen Sitzmöglichkeit. Das wecke Glücksgefühle, sagt Dias-Brücker. „Es ist toll in der Sonne zu sitzen. Das ist eine ganz nette und gute Idee. Das Blau und das Material gefallen mir sehr. Vor allem die vielen bunten Farben, die schönen Tulpen und der Bambus in den Töpfen“. Es sollte mehr solche Sitzmöglichkeiten in der Stadt geben. „Da kann ich mich nur anschließen. Das ist viel besser als Autos“, sagt Gerold Häring.

Die neuen Sitzmöglichkeiten in der Hauptstraße fallen direkt ins Auge. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Bänke dienen als gutes Fotomotiv

Sven Fröbus sind die Möbel und die Blumen ebenfalls lieber als die parkenden Autos, sagt er. Für seine Frau Emon und seinen Sohn Jan hätten die Bänke als Fotomotiv hergehalten. „Das hat schon was, definitiv. Gerade das mit den Blumen. Wenn man das auf die ganze Stadt ausweiten würde, wäre das noch schöner.“ Die gegenüberliegende Bäckerei bietet zudem die Möglichkeit, sich mit einem Stück Kuchen und Kaffee hier niederzulassen, so Fröbus.

Familie Fröbus gefallen die neuen Sitzgelegenheiten. „Das macht was her und ist besser als die parkenden Autos“, sagt Sven Fröbus. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Kritik an der Aussicht

Cordula Güttinger lobt ebenfalls die Idee mit den Blumen. „Für die Bienchen ist das eine nette Idee“. Jedoch findet sie, dass der Standort dafür nicht gut gewählt sei. „Es ist sehr straßennah. Die Aussicht ist nicht so prickelnd. Da gibt es schönere Plätze in Markdorf“, sagt Güttinger. Henriette Fiedler findet die Sitzmöglichkeiten schön, aber den Platz nicht passend. Für sie sehen die Bänke wie „abgestellt“ aus. Sie hätte es besser gefunden, wenn die Stadt die benachbarte Linde mit Holzbänken ausgestattet hätte.

Freundin Renate Hau widerspricht. „Ich finde es sehr schön gemacht. Das Arrangement ist gut.“ Sie sehe den Platz als geeignet an, um kurz zu verweilen und sich zu treffen. Die Nähe der Geschäfte sei ihrer Meinung nach ebenfalls von Vorteil.

Es gibt auch Kritik an dem gewählten Platz für die Sitzmöbel an der Hauptstraße. An der benachbarten Linde seien sie besser platziert gewesen. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Blumen locken die Menschen an

Rentner Eugen Hörmann, der sich für ein kleines Päuschen auf der Bank ausruht, findet die Sitzgruppe eine „wirklich gute Idee“. Auch ihm sind vor allem die Blumen ins Auge gestochen. „Markdorf hat‘s ja mit den Blumen.“ Er fragt sich nur, ob den Autofahrern nicht die Parkplätze fehlen würden, sobald die Baustelle am Latscheplatz fertig sei. Dann würde sich seiner Meinung nach die Fläche neben der Linde anbieten.

Rentner Eugen Hörmann macht gerade ein Päuschen und hat sich dafür auf eine der Bänke gesetzt. „Das ist eine wirklich gute Idee und mal etwas Innovatives“, sagt der 80-Jährige. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Wie es mit den Sitzmöglichkeiten weitergeht, wird sich zeigen. Seitens des Stadtmarketings und des Stadtbauamtes gab es auf SÜDKURIER-Nachfrage keine Auskunft.