von Sonja Ruess

Wer an diesem sonnigen Wochenende durch Markdorf fährt, kann den verlockenden Düften im Städtle kaum widerstehen. Es duftet nach gebratenem Fleisch, mexikanischen Bohnen, knusprigen Falafeln oder süßem Baumstriezel. Ursprung der duftenden Verlockung ist der Markdorfer Streetfood-Markt, der in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet.

Jennifer Strauß ist eine „Wiederholungstäterin“. Sie besucht das Streetfood-Festival schon zum dritten Mal mit ihren Kindern Max (6) und Ylvi (3) und ist ein riesen Fan von Adibs Falafeln. | Bild: Sonja Ruess

Jennifer Strauß aus Markdorf besucht das Event mit ihren Kindern Max (6) und Ylvi (3) bereits zum dritten Mal. Sie hat sich mit Freunden hier verabredet. „Ich mag einfach die Atmosphäre hier, vor allem die Falafeln schmecken mir besonders gut.“ „Ja, und die Kringel-Pommes, die schmecken mir am besten“, ruft der kleine Max aufgeregt dazwischen.

Video: Sonja Ruess

Veranstaltung lockt viele Familien auf den Marktplatz

Ihre Begleitung, Patrik Seidel, der sich mit seinen Kindern auf einen der wenigen Schattenplätze zurückgezogen hat, fügt hinzu: „Es ist wirklich toll, dass es eine Veranstaltung für Familien in der Stadt gibt.“ Zweifach-Mama Jennifer Strauß würde gerne noch mehr des vielfältigen Angebots probieren. „Aber die Portionen sind so groß, dass ich leider nicht mehr schaffe. Ich fände es super, wenn es auch eine Auswahl an kleineren Speisen gäbe, so dass man einmal quer durchprobieren kann.“

Patrik Seidel hat sich mit seinen Kindern Baby Milo (sechs Monate) und Josha (drei Jahre) in den Schatten zurückgezogen. Josha ist sichtlich erfreut über seine kühle Limonade und Milo versucht es seinem Bruder gleich zu tun. | Bild: Sonja Ruess

Christina Stadelmann und Frank Selg aus Meersburg genießen ihre Pommes „US-Style“ mit Pulled Pork und Pommes „Italian-Style“ mit Tomatensauce und Rucola. | Bild: Sonja Ruess

Vielfältiges Angebot überzeugt die Besucher

Platz für mehr haben hingegen noch Christina Stadelmann und Frank Selg aus Meersburg. Sie haben den Besuch auf dem Streetfood-Markt mit einer Trike-Ausfahrt verbunden. Christina Stadelmann genießt ihre italienischen Pommes mit Tomatensauce und Rucola und freut sich über das Event: „Es ist schön, dass man mal wieder rauskommt. Vor allem auch, dass wir die Marktbetreiber unterstützen können, die hatten immerhin lange Zeit keine Einnahmen.“ Frank Selg fügt genüsslich kauend hinzu: „Vor allem die riesige Auswahl auf der kleinen Fläche finde ich toll. Da ist für jeden etwas dabei.“ An dem Eintritt von einem Euro haben sich die beiden passionierten Trike-Fahrer wie auch keiner der anderen Besucher nicht gestört. Dieser wurde erstmalig aufgrund zusätzlicher Kosten durch anfallende Hygienemaßnahmen erhoben.

Am Eingang des Streetfood-Festivals können die Kontaktformulare ausgefüllt und der 1 Euro Eintritt gezahlt werden. | Bild: Sonja Ruess

Video: Sonja Ruess

Defekter Eiswagen konnte kurzfristig ersetzt werden

Veranstalter Markus Fetscher, der mit einem Crêpes- und Burger-Stand auf dem Markt vertreten ist, freut sich am Samstagnachmittag besonders über das sonnige Wetter. „Da hatten wir nach diesem verregneten Sommer wirklich Glück, das hätte auch anders laufen können.“ Bei Temperaturen um die 30 Grad blieb das angekündigte Eis aus der Molekularküche jedoch aus. „Der Betreiber konnte aufgrund eines technischen Defekts nicht wie geplant am Streetfood-Festival teilnehmen. Aber wir haben kurzfristig Ersatz mit einem Softeis-Wagen besorgen können“, erklärt der 31-jährige Veranstalter.

Ein Bierchen in Ehren: Veranstalter Markus Fetscher (links) und Betreiber von „Fritten Fritz“ und „Quesadillas“ Tobias Flohr lassen es sich in der Sonne gut gehen. | Bild: Sonja Ruess

Gäste nehmen jede Mahlzeit des Tages mit

Unterdessen lässt sich Alina Avemaria aus Markdorf ihren Wrap schmecken. Sie ist ein alter Streetfood-Markt-Hase und hat bisher noch keins verpasst. „Am meisten habe ich mich auf den Cocktailstand gefreut. Endlich mal wieder Leute und Biergarnituren“, scherzt die Markdorferin. Ihre Freundin Kathrin Welsch ist hingegen zum ersten Mal dabei. „So ein Mango Mule zum Frühstück in Kombination mit einem Quesadilla ist schon was Feines.“ Über eins sind sich die Freundinnen einig: „Wir kommen heute Abend dann zum Abendessen wieder, da gibt‘s dann Spätzle mit Linsen. Ach, eigentlich könnten wir dann auch gleich zum Frühstück bleiben“, meinen die beiden Freundinnen lachend.

Daniel Maier und Sina Hagg aus Winterlingen sind extra wegen des Streetfood-Festivals gekommen. Die mexikanischen Quesadillas sind ihre Favoriten. | Bild: Sonja Ruess

Video: Sonja Ruess

Feinschmecker kommen von überall her

Überzeugte Quesadilla-Fans sind auch Daniel Maier und Sina Hagg aus Winterlingen. Die beiden sind extra wegen des Streetfoof-Festivals hergekommen. „Wir haben gehört, dass man hier sehr gut essen kann und wollten das mal ausprobieren“, sagt die 20-Jährige und beißt genüsslich in ihren Quesadilla-Mexikano, der aus Hühnchenfleisch, Mais, Käse und Bohnen besteht.

Dominik Gessler (links) und Tadäus Sitta sind mit ihrem mexikanischen Wagen „Taquitos Hermanos“ die Neulinge unter den Betreibern. Trotz holprigem Start sind sie hoch motiviert bei der Arbeit. | Bild: Sonja Ruess

Neulinge unter den Betreibern haben mit Startschwierigkeiten zu kämpfen

Auch zum ersten Mal dabei ist Dominik Gessler mit seinem mexikanischen Stand „Taquitos Hermanos“. Der Neuling unter den Standbetreibern wirkt angespannt und beschreibt den holprigen Start mit langer Wartezeit auf das Essen: „Es ist für uns heute überhaupt das erste Mal, dass wir den Stand betreiben. Wir hätten eine halbe Stunde mehr Vorbereitungszeit gebraucht, aber das war jetzt unser Lehrgeld, das wir gezahlt haben. Wir freuen uns riesig, dabei sein zu können.“

Fleißig schüttelt er seinen Cocktail-Shaker: Claudiu Hartwig bei der Zubereitung eines Mai-Tais in seinem Cocktailbus „Stranger 74“. | Bild: Sonja Ruess

Am Sonntagmittag herrscht auf dem Festival trotz bedrohlich wirkender Regenwolken ein reges Treiben. Die Standbetreiberin von „Foodcamp“, Sarah Brückner, ist zum ersten Mal mit ihrer saisonalen und biologischen Küche auf dem Streetfood-Markt mit dabei. Für sie sei die Atmosphäre in Kombination mit der Musik sehr schön gewesen, trotzdem ist die Inhaberin mit dem Umsatz bisher nicht ganz zufrieden. „Die Besucher möchten auf so einer Veranstaltung eher ungewöhnliche Sachen ausprobieren und nicht darauf achten, sich gesund zu ernähren. Aber es war sehr interessant für mich, dabei zu sein.“

Besucherzahl nicht ganz so hoch wie im Vorjahr

Auch Veranstalter Markus Fetscher zieht eine Zwischenbilanz: „Im Vergleich zum letzten Jahr können wir bis jetzt circa 20 bis 30 Prozent weniger Besucher verzeichnen. Aber das ist auch dem extrem heißen Wetter zu schulden, da gehen die Leute einfach lieber zum Baden. Der Samstagabend war jedoch so gut besucht wie immer. Wie der Sonntag noch weiter läuft, kommt darauf an, ob der angekündigte Regen es noch gnädig mit uns meint. Aber wir bleiben positiv.“ Diese Hoffnung wurde jedoch nicht erfüllt. Am Nachmittag wurde die Hitze vom Samstag von kräftigen Regenschauern abgelöst.

Video: Sonja Ruess