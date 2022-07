Der Vorschlag der Stadtverwaltung war, dass der Gemeinderat in jüngster Sitzung die Entwurfsplanung, die Kostenberechnung und den Zeitplan für die künftige dritte Grundschule im Süden der Stadt beschließt – außerdem eine von drei Varianten des Energiekonzepts sowie weitere Schritte im Genehmigungsverfahren.

Markdorf Bedenken und Sorgen, aber auch Ideen und Anregungen: Anwohner diskutieren über die geplante dritte Markdorfer Grundschule

Zum Beschluss ist es am Dienstagabend dann doch nicht gekommen. Weil der Gemeinderat das, was ihm Architekt Tobias Müller vom Uhldingen-Mühlhofener Büro MMP Architekten als überarbeiteten Entwurfsplan präsentiert hatte, „erst noch einmal sacken lassen“ mochte, wie Bürgermeister Georg Riedmann formuliert hat.

Beschlossen wird erst im Juli

Stadtrat Arnold Holstein von den Freien Wählern wünschte neuerliche Einblicke in das so umfangreiche wie komplizierte Zahlenwerk. Und Stadtrat Erich Wild (CDU) wünschte, dass manche technischen Zusammenhänge doch noch einmal von Fachplanern erläutert werden sollten, bevor er sein endgültiges Votum abgibt. Beschlossen wird deshalb erst in der nächsten Ratssitzung am 19. Juli.

So könnte die dritte Grundschule in Markdorf-Süd aussehen, wenn sie fertig ist. Links in der Visualisierung ist das Schulgebäude, rechts die Sporthalle. | Bild: mmp Architekten

Eine Visualisierung der Schule (rechts) und der Sporthalle (links) aus Blickrichtung der Ensisheimer Straße. | Bild: mmp Architekten

In Verzug kommt das Schulprojekt deshalb nicht. Denn wie von Bürgermeister Riedmann angeregt,

Kosten innerhalb von ein paar Monaten um 27 Prozent gestiegen

gab der Gemeinderat den Planungsentwurf soweit frei, dass er beim Baurechtsamt eingereicht werden kann. Architekt Müller geht von einer Genehmigung noch im Herbst aus. Anschließend will er Tief- und Rohbauarbeiten ausschreiben. Mit dem Beginn des Erdaushubs rechnet er im März 2023. Sodass bei einer Bauzeit von 26 Monaten Turnhalle und Schulgebäude im September 2025 fertig sein können. So hofft Müller.

„Kostenberechnungen machen derzeit keinen Spaß“, merkte der Architekt an. „Die Kosten verändern sich täglich – leider nach oben.“ Mussten sie im März noch mit knapp 16 Millionen Euro veranschlagt werden, so sei inzwischen bereits von 19,35 Millionen Euro auszugehen. Das bedeute eine Preissteigerung von 27 Prozent, rechnete der Architekt vor. Stadtrat Simon Pfluger (Umweltgruppe) riet vor diesem Hintergrund zu Einsparungen. Was Müller bei einem Zweckbau wie der geplanten Grundschule als kaum möglich bezeichnete. „Da gibt es nichts, was nicht getan werden muss.“ Pfluger widersprach: „Irgendwas geht immer.“

Von der Paracelsusstraße aus wird es eine Zufahrt für den schulischen Lieferverkehr zur neuen Grunschule geben. | Bild: Jörg Büsche

Stadträtin Christiane Oßwald (Umweltgruppe) begrüßte die Kostendiskussion im Rat. Schließlich werde ja auch diskutiert, was unternommen werden muss, damit Markdorf seine Klimaziele erreicht. Darum nämlich ging es auch bei den Fragen, die den Gemeinderat schon im März beschäftigt haben – bei der Präsentation des Vorentwurfs: Wie viel Wärmepumpen bekommt die neue Grundschule? Welche Effizienz soll die Lüftungsanlage haben? Wie stark sollen die Dachflächen auf Schulgebäude und Turnhalle mit Photovoltaik-Anlagen belegt werden? Diskussionsbedarf besteht weiterhin. „Wir müssen dranbleiben“, erklärte Dietmar Bitzenhofer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, „den Wärmeverbrauch so weit wie möglich minimieren und das effektivste Heizungskonzept suchen.“

Das Ziel lautet Null-Energiestandard Die Stadtverwaltung hat die Planer beauftragt, ihre Vorplanungen zu überarbeiten. Dies mit der Absicht, dass das Energiekonzept für den dritten Grundschulstandort in Markdorf-Süd die Ziele einer „klimaneutralen Kommunalverwaltung“ erreichen. Als Energiestandard wurde die Effizienzhausstufe 40 vorgegeben. Weiterhin angestrebt war, dass auf fossile Brennstoffe verzichtet werden kann und dass ein Null-Energie- beziehungsweise nach Möglichkeit ein Plus-Energiegebäude entsteht. Nun stehen drei Varianten zur Auswahl. Drei Konzepte, wie der Energiebedarf der bis September 2025 zu erstellenden neuen Grundschule gedeckt werden soll. Nur zwei der drei Varianten erreichen den Null-Energiestandard. Das bedeutet, es wird so viel Energie erzeugt, wie verbraucht wird.

Keine wesentlichen Änderungen

Viel habe sich nicht verändert seit seinen Darlegungen im März, lautete Müllers Kommentar zu seiner Präsentation. Doch manches wurde durchaus verbessert – gegenüber dem den Räten vertrauten Vorentwurf. Zu erkennen sei auf den Modellzeichnungen nun auch, wie es in den Klassenräumen aussehen wird, wenn die Schüler dort zum Schuljahr 2025/26 einziehen. „Das Waschbecken, die Fächer für die Schüler, die Tafel“, zählte der Architekt ebenso auf, wie er auf das Informationsboard hinwies, an dem Medien und Klassenraum-Elektrik zusammenfinden. Doch so, dass niemand über Kabel stolpern könne.

Der Weg zur Tennishalle beziehungsweise zur Trendsportanlage muss zum Teil verlegt werden. | Bild: Jörg Büsche

Schule mit vielen Blickachsen

Wichtig waren Architekt Müller die Blickbeziehungen im künftigen Schulgebäude. Falle ohnehin viel Tageslicht durch die großen Fenster, so gebe es auch Sichtachsen von den Klassenräumen hin zu den Inklusionsräumen im Flurbereich. Einsicht, Durchblicke begegnen aber auch in der neuen Turnhalle. Dort erlaubt eine Galerie im Obergeschoss den Besuchern, aufs Spielfeld im Erdgeschoss zu schauen. Sobald Markdorfer Vereine in Zukunft dort zu Veranstaltungen einladen können.