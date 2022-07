Die Autos fahren deutlich langsamer, die Fußgänger wirken entspannter und weniger gestresst. Nur die Fahrradfahrer sind oft nach wie vor mit Tempo und im Slalom unterwegs: Seit ziemlich genau zwei Monaten gibt es den neuen verkehrsberuhigten Bereich am Übergang zwischen der Hauptstraße und der Altstadt. Keine Stadtgraben-Rennbahn mehr, keine Ampeln. Stattdessen Zebrastreifen, einen mit Possehl-Belag farblich abgesetzten Straßenbereich am Latscheplatz und ein Kreisverkehr an der Stadthalle.

Im Frühjahr waren Hauptstraße und Stadtgraben eine mehrwöchige Großbaustelle. Die Bauarbeiten verliefen aber reibungslos, auch wegen des guten Wetters. Der komplette Bereich wurde knapp zwei Wochen früher fertiggestellt als veranschlagt. | Bild: Grupp, Helmar

Verkehrsbehörde und Polizei waren bereits da

Am Übergang von der Einkaufsmeile in die Fußgängerzone ist seither die Entschleunigung eingekehrt. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man den Bereich regelmäßig frequentiert. Doch lässt sich der subjektive Eindruck auch mit objektiven Messungen bestätigen? Zahlen oder Umfrageergebnisse hat Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess noch keine, mit denen er dies belegen könnte. Doch auch er sagt klipp und klar: „Es wird viel langsamer gefahren als vorher.“ Mit anderen Rathausmitarbeitern ist er immer wieder vor Ort, auch Vertreter der Verkehrsbehörde im Landratsamt waren schon da und auch die Polizei hat sich ein Bild vor Ort gemacht.

Wer den Stadtgraben hinabfährt, muss langsam machen. Der breite Zebrastreifen bevorrechtigt inzwischen die Fußgänger. Zudem ist die Ecke zwischen Untertor und der Buchhandlung für Autofahrer schwer einsehbar. Fußgänger können oft erst dann registriert werden, wenn sie fast schon den Zebrastreifen betreten. | Bild: Grupp, Helmar

Das fällt in Ravensburg nicht anders aus als in Markdorf. Sowohl beim Polizeiposten am Marktplatz sei man sehr zufrieden mit der umgestalteten Verkehrsordnung als auch beim Polizeipräsidium, sagt Sprecher Simon Göppert. Der für Verkehrsfragen in der Region zuständige Beamte beim Präsidium, Kai Bartoszek, habe zurückgemeldet: Keine besonderen Vorfälle seit der Verkehrsfreigabe Mitte Mai, aus verkehrspolizeilicher Sicht absolut unauffällig. Im Klartext: Der neu geordnete Bereich in der Innenstadt ist, bis heute jedenfalls, verkehrssicher.

Markdorf Stresstest beim Latscheplatz? Wie Fußgänger, Radler und Autofahrer miteinander klar kommen Das könnte Sie auch interessieren

Die Umgestaltung Der ockerfarbene Possehl-Belag am Latscheplatz zeigt es an: Am Übergang zwischen Hauptstraße und Marktstraße ist in der Innenstadt ein neuer Verkehrsbereich entstanden. Als eine Art „shared space“ markiert die farbige Fläche den Raum, in dem nun alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind: Autofahrer ebenso wie Radfahrer und Fußgänger. Die bisherigen Ampeln wurden abgebaut, zusätzliche Zebrastreifen angebracht und ein Kreisverkehr an der Stadthalle gebaut. All das sollte den motorisierten Verkehr verlangsamen und den Fußgängern mehr Sicherheit bieten. Und: Mit dem Umbau soll die Altstadt zwischen Marktplatz und Untertor besser an die neue Innenstadt um die Hauptstraße angebunden werden.

Zebrastreifen sind breiter als die Norm

Dass dem so ist, liegt laut Hess an mehreren Gründen. Die richtige Entscheidung sei es etwa gewesen, die beiden Zebrastreifen am Latscheplatz breiter als genormt zu machen. Das sorge für ein starkes optisches Signal. „Grundsätzlich ist für die Autofahrer die Situation nun unklarer als vorher“, sagt Hess. Das wiederum sorge dafür, dass Fahrer automatisch den Fuß vom Gaspedal nehmen. Außerdem müsse der motorisierte Verkehr quasi ständig mit Fußgängerquerungen rechnen, auch das bremst ein. Vorbei sind die Zeiten, als man als Autofahrer noch darauf vertrauen konnte, dass die Fußgänger auch brav an ihrer roten Ampel warten würden.

Die Zeiten, in denen Autofahrer nahezu ungebremst die Bussenstraße herab in den Stadtgraben einfahren konnten, sind seit Mai vorbei: Der neue Kreisverkehr an der Stadthalle, der aus dem oberen Stadtgraben einfahrende Fahrzeuge bevorrechtigt, bremst die frühere Raserstrecke aus. | Bild: Grupp, Helmar

„Erstens müssen die Autofahrer am neuen Kreisel ohnehin wieder abbremsen, zweitens fahren sie von vornherein jetzt aufmerksamer in den Bereich hinein“, sagt Hess: „Denn wenn man eine grüne Ampel hat, dann gibt man auch unweigerlich mehr Gas.“ Auch wenn er nicht aktiv Rückmeldungen aus der Bürgerschaft einsammle, sei sein Eindruck dennoch, dass vor allem die Fußgänger froh darüber seien, nicht mehr an der „Bettelampel“ warten zu müssen.

Die Beschilderung an der Einmündung der Hauptstraße zur Straße Am Stadtgraben: Beginn einer Tempo-30-Zone, Fußgängerüberweg und Vorfahrt gewähren. | Bild: Ganter, Toni

Altstadt und Neustadt sind jetzt besser verbunden

Nicht zuletzt sei mit der Neuordnung auch das seit langen Jahren gehegte Ziel, die Altstadt besser an die Neustadt anzubinden, zumindest zu einem guten Teil erreicht worden. „Bei uns im Rathaus ist die Bestandsaufnahme nach zwei Monaten rundweg positiv“, urteilt Hess.

Jacqueline Leyers, Architektin im Stadtbauamt, und Benjamin Seitz vom Ingenieurbüro AGP gaben am 6. Mai den nach mehrwöchigen Bauarbeiten umgestalteten Bereich am Stadtgraben wieder für den Verkehr frei. Der frisch eingebrachte ockerfarbene Possehl-Belag, der den gleichberechtigten Bereich für alle Verkehrsteilnehmer markiert, sticht ins Auge. | Bild: Grupp, Helmar

Auch in der unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt, das bei solchen straßenbaulichen Umgestaltungen den Hut auf hat, sieht man die Entwicklung der vergangenen beiden Monate sehr positiv. Durch die 30er-Zone habe man Fußgängerüberwege schaffen können, die insbesondere Schüler und eingeschränkte Personen deutlich besser schützen würden, als dies vor dem Umbau der Fall war, berichtet Pressereferent Lars Gäbler über die Einschätzung seiner Behörde. Und: „Durch die neuen Fußgängerüberwege hat sich nach unserer Einschätzung zudem der Verkehrsfluss verbessert, da das Überqueren gebündelt wird“, schreibt Gäbler.