Der „Adler“ ist so gut wie verkauft, die Wiederbelebung der Traditionsgaststätte kann beginnen: Einstimmig hat der Gemeinderat am Dienstagabend die Verwaltung beauftragt, den fertigen Kaufvertrag mit dem Investor Skrodzki & Keck GbR (Leutkirch) zu unterzeichnen. Damit steht fest: Im „Adler“ wird nach Jahren wieder eine Gastronomie eröffnet werden. Zwischenzeitlich war das markante Gebäude am Marktplatz als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden.

Der Investor Investor ist die Skrodzki & Keck GbR in Leutkirch. Mit seiner Marke „Häuser mit Geschichte“ hat sich das Büro auf Sanierungen historischer oder stadtbildprägender Gebäude spezialisiert. Mitinhaber sind Alfons Keck (Handwerksmeister), Christian Skrodzki (Werbeagenturbesitzer) und Manuel Klaus (Bauingenieur und Bauleiter). Der Investor möchte den „Adler“ an einen Betreiber verpachten. Die Sanierung Die Sanierung des „Adler“ wird aufwändig: Allem voran soll das Gebäude um ein Stockwerk aufgestockt werden. Neue Fenster sollen eingebaut, die Gebäudehülle gedämmt und der Keller abgedichtet werden. Wenn städtebaulich machbar, soll das Dach eine PV-Anlage bekommen. Geheizt werden soll mittels Luft-Wärme-Pumpe. Das auch vertraglich festgelegte Ziel ist bindend: Die Bestandsoptik soll erhalten bleiben bzw. wieder hergestellt werden. Der Baustart ist im Herbst/Winter dieses Jahres vorgesehen, die Fertigstellung im Frühjahr 2025. Das Gebäude Die Stadt hatte den „Adler“ 2013 von der katholischen Kirche erworben und ihn zunächst weiterhin als Gasthof verpachtet. Nach der Aufgabe des letzten Pächters wurden in dem Haus drei geflüchtete Familien untergebracht. Zuletzt stand das Gebäude leer. Im Dezember 2021 wurde der „Adler“ zum Verkauf ausgeschrieben. Im Kaufvertrag ist festgelegt, dass die Stadt ein grundbuchrechtlich eingetragenes Wieder- und Vorkaufsrecht erhält. Der Notartermin für den Kaufabschluss soll nun zeitnah erfolgen.

Gebäude wird aufgestockt

Der Umbau wird gravierend in das Gebäude eingreifen, denn es soll um ein Stockwerk aufgestockt werden: In Holzständerbauweise soll auf dem ersten Obergeschoss ein weiteres, zweites Obergeschoss errichtet werden, direkt unter den beiden bestehenden Dachgeschossen. Das Haus wird dadurch höher, soll aber seine Optik behalten. Im rückwärtigen Bereich ist ein Anbau vorgesehen, in dem die neuen Sanitärräume der Gastronomie untergebracht werden. An beiden Seiten und an der Gebäudefront wird das Dach Gaupen bekommen. Damit wird mehr Platz für die Wohnungen und vor allem für die Appartements geschaffen. Das neue zusätzliche Geschoss bekommt an der Frontseite des Hauses einen Balkon. Das Kellergewölbe soll saniert, die alte Kegelbahn herausgerissen und an deren Stelle eine großzügige Kellerbar eingerichtet werden.

Das Dosch-Haus (rechts) gehört zu den markantesten Gebäuden in der Marktstraße. Der „Adler“-Investor möchte dort Wohnungen für die künftigen Mitarbeiter der Gaststätte einrichten. | Bild: Grupp, Helmar

Investor erwirbt auch das Dosch-Haus

Zugleich erwirbt der Investor auch das Dosch-Haus in der unteren Marktstraße. Nachdem im Ober- und Dachgeschoss des „Adler“ bis zu elf 26 bis 37 Quadratmeter große Boarding-House-Appartements entstehen sollen, sollen im Dosch-Haus Wohnungen für die künftigen Mitarbeiter des „Adler“ eingerichtet werden. Im Erdgeschoss soll ein Ladengeschäft oder alternativ ein Büro Platz finden. Auch diese Pläne befürwortete der Gemeinderat.

Manuel Klaus vom Investor Skrodzki & Keck GbR (Leutkirch) stellte im Gemeinderat das Konzept seines Büros vor, das auf die Sanierung von Altbauten spezialisiert ist. | Bild: Grupp, Helmar

Manuel Klaus, Mitinhaber des Leutkircher Büros, stellte die Pläne vor. Das Vorhaben sei eine Kernsanierung und deshalb sehr aufwändig. Für das gesamte Gebäude wolle man wenn möglich nur einen Betreiber gewinnen, so dass Appartements, Gaststätte und Bar in einer Hand verbleiben. Das Erdgeschoss mit der Gaststätte soll komplett barrierefrei werden, das Gebäude neben der Treppe noch einen barrierefreien Zugang erhalten. „Mit zwei potenziellen Betreibern sind wir bereits in guten Gesprächen“, sagte Klaus. Es handele sich um erfahrene und gute Gastronomen. Vorderstes Ziel der Revitalisierung des „Adler“ sei es, mehr Frequenz auf den Marktplatz und in die Innenstadt zu bekommen und das Haus mit der geplanten Kellerbar auch für jüngere Zielgruppen attraktiv zu machen. Gemeinsam mit den Banken sei sein Büro aktuell an der „finalen Finanzierung“, sagte Klaus.

Ins Dosch-Haus, das zurzeit unter anderem für Ausstellungen genutzt wird, soll nach der Sanierung wieder ein Ladengeschäft einziehen. | Bild: Grupp, Helmar

Fraktionen bewerten das Konzept positiv

Quer durch die Fraktionen gab es positive Reaktionen. Die Umweltgruppe freue sich über ein gelungenes Konzept und die Tandemlösung für „Adler“ und Dosch-Haus, sagte Christiane Oßwald: „Der Erhalt beider Gebäude war uns sehr wichtig.“ Es sei ein gutes Signal, Altes zu sanieren statt abzureißen. Auch bei den Freien Wählern sei man froh über den Startschuss und dass „etwas Tolles entsteht“, sagte Jens Neumann, der auch einen Dank an Kämmerer Michael Lissner aussprach, für die intensiven und letztlich erfolgreichen Verhandlungsrunden.

Alle Fraktionen im Rat waren sich am Dienstagabend einig: Die Sanierungs- und Umbaupläne für den „Adler“ seien sehr gut geworden, verteilten die Sprecher eine Menge Vorschusslorbeeren. | Bild: Grupp, Helmar

Rolf Haas (FDP) sagte, er sei nun doch froh, dass der „Adler“ erhalten bleibe: „Das ist ein Glücksfall für die Stadt und die Bürger.“ Zu Beginn des Prozesses vor zwei Jahren hatte er sich auch einen Abbruch vorstellen können. Auch die CDU stehe „voll dahinter“, sagte Kerstin Mock. Der „Adler“ werde zwar deutlich größer, aber auch deutlich schöner. Mit dem sanierten Rathaus ergebe sich dann ein „gutes Zusammenspiel“ am Marktplatz. SPD-Chef Uwe Achilles betonte die historischen Bezüge zwischen Ober- und Untertor: „Die zentrale Frage ist ja, wie setzen wir einen Akzent in der Stadt?“ FW-Chef Dietmar Bitzenhofer erinnerte daran, dass für den „Adler“ zeitweilig auch Büros für eine Außenstelle des Rathauses angedacht gewesen seien. „Es graut einen heute noch, was da hätte entstehen können“, sagte er. Er regte an, zu prüfen, ob sich im Keller des Dosch-Hauses eine Nahwärmeversorgung für die Innenstadt einrichten ließe.