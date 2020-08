Markdorf vor 1 Stunde

Corona-Alltag in der Familie: Was tun, wenn das Kind krank ist?

Die Familien befinden sich in der Corona-Krise in einer großen Herausforderung und müssen das Beste aus der Situation machen. SÜDKURIER-Autorin Nicole Burkhart schreibt in einer Kolumne über den Alltag in ihrer Familie. Diesmal: ein negativer Corona-Test