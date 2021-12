Markdorf – Die Sehner-Gruppe hat mit ihren Autohäusern den ökologischen Wandel und die Entwicklung der Elektromobilität von Anfang an fest im Blick. Bereits in der Vergangenheit bewies sich das Markdorfer Autohaus Sehner im Bereich Elektromobilität als sehr gut aufgestellt. Neben einer Auswahl an Renault E-Autos verfügte das Autohaus unter demselben Dach über eine fundierte Fachwerkstatt für die Instandhaltung und Reparatur von E-Autos. Jetzt legt das Familienunternehmen eine Schippe drauf und ergänzt sein E-Auto-Portfolio ab sofort mit der Automarke MG und hat hierfür gleich mehrere attraktive Angebote parat. Die Sehner-Gruppe gehört somit zu den exklusiven MG-Partnern in Deutschland.

„MG bietet mit seinen Hybrid- und E-Autos herausragende Eigenschaften mit ausgereifter Technik und viele Extras, die die in der Serienausstattung beinhaltet sind. Zudem überzeugt MG mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis und mit unschlagbaren Lieferzeiten von nicht einmal 90 Tagen“, zeigt sich Automobil-Profi und Sehner-Verkaufsberater Manuel Dill begeistert. So bietet der MG EHS Plug-in-Hybrid den Einstieg in den elektrischen Lifestyle, der nahezu luxuriös und funktional auf hohem Niveau in einem SUV verpackt wurde.

Der Listenpreis ist erstaunlich niedrig. „Wenn wir auf die serienmäßige Ausstattung und die hochwertige Verarbeitung achten, so ist dieser Preis mehr als nur fair“, erklärt Dill. So verfügt der MG EHS Plug-in-Hybrid serienmäßig über Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die unter dem Namen MG Pilot zusammengefasst sind. Dazu gehören der adaptive Tempomat, die Überwachungsfunktion für den toten Winkel, die vorausschauende Kollisionswarnung, die automatische Notbremsung und die Spurverlassenwarnung.

Den Plug-in-Hybrid von MG Motors gibt es in zwei Ausstattungspaketen: Comfort oder Luxury. In beiden Ausstattungsvarianten fährt der SUV vor unter anderem mit Klimaanlage, Infotainmentsystem mit Navi, DAB und Konnektivitätstechnik, Einparkhilfe und Lederlenkrad. Die Luxury-Ausstattung bietet zudem ein Panorama-Schiebedach, Sportledersitze mit Sitzheizung vorne sowie 360-Grad-Kamera für den Überblick im Straßenverkehr.

Hochwertig verarbeitet und formschön präsentiert sich der neue MG Marvel R. Der vollelektrische SUV verbindet herausragendes Design mit erstklassiger Verarbeitung und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien und bietet eine großzügige Serienausstattung. Das Modell ist in den Varianten Comfort und Luxury als RWD (rear-wheel drive – Hinterradantrieb) sowie der Variante Performance mit AWD (all-wheel drive – Allradantrieb) erhältlich. Zur serienmäßigen Ausstattung: LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 18- oder 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Parksensoren vorn und hinten, Sichtschutzglas und vieles mehr. Der 100 Prozent elektrische MG ZS EV wurde überarbeitet und auf das nächste Level gehoben. Das Fahrzeug bietet jetzt noch mehr Komfort und eine höhere Reichweite. Die Bundesregierung fördert den Kauf des neuen Elektro- oder Plug-in-Hybrid mit 9750 Euro beziehungsweise 7177,50 Euro.