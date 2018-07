Markdorf – Modern-Brass satt gab es am Samstag für tausende Musikfans auf der Jubiläumsbühne der Stadtkapelle Markdorf. Viel Blech boten und noch mehr Stimmung verbreiteten die drei Kapellen des Abends.

Mit ihrer rasend schnellen und kunterbunten Musik hatten Labrassbanda am Samstagabend leichtes Spiel auf dem Marktplatz, das Publikum zog frenetisch mit. | Bild: Jan Manuel Heß

Gypsy-Brass vom Chiemsee

Mit LaBrassBanda aus Übersee am Chiemsee trat als Hauptakt des Abends eine Kapelle auf, die wie keine andere für den Modern-Brass, manche nennen es auch neue Volksmusik, steht. Sie selbst bezeichnen ihre Musik gerne auch mal als Bayerischen Gypsy-Brass. Mit klassischer Volksmusik hat das, was die Jungs von sich geben, recht wenig zu tun. Schnelle Blechrhythmen mit Jazz, Ska, Funk, Hip-Hop und zig anderen ethnischen Einflüssen krachen über den Marktplatz und im Publikum wird getanzt und mitgesungen.

Lederhosen und nackte Füße sind das Markenzeichen von Labrassbanda. Ihr Auftritt beim Stadtkapellen Jubiläum war einer der Höhepunkte. | Bild: Jan Manuel Heß

Auch "Autobahn" und "Nackert" fehlen nicht

"Ujemama" ist ein Lied, das für den Live-Auftritt gemacht zu sein scheint. Frontmann Stefan Dettl legt vor und das Publikum legt ebenso nach. Das ist auch etwas, was LaBrassBanda ausmacht, sie haben keine Scheu, in ihren fröhlich klingenden Liedern ernste Themen zu verarbeiten. "Ujemama" handelt von der Geschichte eines Flüchtlings aus Eritrea und seiner fünfjährigen Odyssee. Doch natürlich fehlen "Autobahn" und "Nackert" nicht und es wird mitgesungen.

Einen schönen Musikabend zu zweit möchten die jungverheirateten Linda und Tobias Schappeler verbringen. Beide selbst im Musikverein Ahausen aktiv, freuen sie sich auf tolle Blechmusik. "Wir genießen das richtig, denn sonst ist ja immer irgend etwas am Wochenende", freut sich Linda. | Bild: Jan Manuel Heß

Sie haben sich von der super Stimmung anstecken lassen: Olivia Erbguth (links) und Kathi Landolt stehen total auf Brassmusik und die Jack Russel's Halsbänd. Die 18-jährige Kathi meint: "Ist doch ein super Abend und richtig tolle Stimmung hier, was will man mehr?" | Bild: Jan Manuel Heß

Erfüllte Träume

Für Mareile Schmid aus Markdorf ist ein Traum in Erfüllung gegangen: "Endlich kann ich sie mal live sehen, sonst war immer irgendwas, wenn sie hier in der Nähe spielten. Ein super Konzert." Auch Chris Bentele aus Fischbach feiert: "Die Jungs sind so abartig geil, wer da nicht in Stimmung kommt, bei dem stimmt was nicht."

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die Jack Russel’s Halsbänd ließ es sich nicht nehmen, nach ihrem Auftritt noch ein Selfie mit dem Publikum zu machen. Und was diese Perspektive ganz deutlich zeigt: Der Marktplatz war voll mit feiernden Fans. | Bild: Jan Manuel Heß

Jack Russel's Halsbänd zum Auftakt

Den Auftakt zuvor machten die Lokalmatadoren und Blechduell-Gewinner aus dem vergangenen Jahr, die Jack Russel's Halsbänd aus Bermatingen-Ahausen. Mit einer starken Bühnenperformance heizten die zehn Jungs die Stimmung im Publikum auf. Zu hören gab es jede Menge 90er-Klassiker von den Sportfreunden Stiller, Jennifer Lopez und den Spice Girls. Maurice Parent und Benedikt Wieland gaben die sängerischen Einheizer und das Publikum zog frenetisch mit.

An den Essens- und Getränkeständen ist immer viel los und das Helferteam der Stadtkapelle hat alle Hände voll zu tun, damit es keine Engpässe gibt. Jede Menge Biere hat Richard Gratwohl zu zapfen, doch das macht ihm nicht aus, stattdessen scheint es ihm geradezu richtig Spaß zu machen. | Bild: Jan Manuel Heß

LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl legte immer wieder kleine Soli mit seiner speziellen Hoch-Es-Trompete mit Drehventilen ein. Vor allem die hohen und kurzen Töne sorgen für ein ganz spezielles Klangerlebnis. | Bild: Jan Manuel Heß

Coole Songs aus den 90ern

"Es macht einfach Spaß, den Jungs zuzuhören, weil sie echt was bieten auf der Bühne", meint Sarah-Marie Leske aus Markdorf. Die Studentin und ihre Freundin Kathrin Heimle haben die "Russel's" schon in Ravensburg spielen sehen und sind richtige Fans geworden. "Vor allem, weil sie so coole 90er-Lieder spielen, das macht einfach Spaß", ergänzt Freundin Kathrin. Nach gut 50 Minuten reichten die "Russel's" – zum Bedauern einiger Fans – den Stab an die Froschenkapelle aus Radolfzell weiter.

Es kann auch unangenehmere Arbeitsorte geben. Das "Wiesenrocker"-Team (von links) Ramona Wieser, Benedict Erdl, Chris und Corinna Rid, hat seinen Spaß und genießt die Musik. "Auch wenn es regnen sollte, sind wir unter unserem Pavillon-Zelt gut geschützt", meint Chris Rid. | Bild: Jan Manuel Heß

Starke Bühnen-Präsenz

Die 25 Mann starke Formation, die ihre Ursprünge in der Fasnet hat, beeindruckt schon ob ihrer schieren Bühnen-Präsenz. Zwar entspricht ihre Zusammensetzung mehr oder weniger einer klassischen Bläsercombo, doch davon sind sie nach eigenen Angaben so weit entfernt "wie eine Milchkuh vom Abitur". Verspielt und humorvoll decken sie ihr Publikum ein, lassen Mitklatschen und -singen.

Sie beeindrucken vor allem mit ihrer starken Bühnenpräsenz und ihrem satten Blechsound: Die Froschenkapelle aus Radolfzell. | Bild: Jan Manuel Heß

Sie lieben den Bodensee

Ihr großer Hit gleich zu Beginn: "Wir lieben den Bodensee" heißt er und knüpft dadurch sogleich ein Freundschaftsband mit dem Publikum. Auch der zwischenzeitlich einsetzende Regen vermag dies nicht zu ändern. "Ist doch schön, wenn es mal ein wenig tröpfelt, das macht mir nichts aus, außerdem will ich ja LaBrassBanda noch sehen", trotzt Melanie Walker aus Friedrichshafen.

Ihr Markenzeichen sind die pinken Schuhe: Die Jack Russel's Halsbänd aus Bermatingen-Ahausen machte den Auftakt am Samstagabend und Sänger Benedikt Wieland ist ganz in seinem Element. | Bild: Jan Manuel Heß

Toller Brass-Abend

Gut vorbereitet ist Mia Schleich aus Radolfzell, sie stülpt sich kurzerhand einen Plastik-Regenschutz über und klatscht weiter zur Musik ihrer Froschenkapelle: "Die Dinger haben sich schon oft auf Festivals bewährt, sie halten trocken, sehen dafür aber nicht gerade stylisch aus, also bitte kein Foto machen. Da das Wetter es diesmal gut meinte, blieb vom Regen nichts mehr als eine kurze Momenterinnerung und insgesamt die Erinnerung an einen grandiosen Brass-Abend bei toller Stimmung.

