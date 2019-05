von SK

Der Sozialverband VdK Markdorf hat mit Elisabeth Gratwohl und Ingrid Kästle zwei neue Ehrenmitglieder. Ernannt wurden sie während der Mitgliederversammlung, heißt es in einer Mitteilung des VdK-Ortsverbands. Außerdem wurden zwei Mitglieder mit der goldenen Ehrennadel für 25-jährige Zugehörigkeit zum VdK geehrt, zudem sechs, die zehn Jahre dem Sozialverband angehören.

Elisabeth Gratwohl (links) und Ingrid Kästle sind neue Ehrenmitglieder beim VdK Markdorf, in der Mitte die Ortsgruppenvorsitzende Regine Franz. | Bild: VdK

Dass am Polizeirevier eine Klingel für Rollstuhlfahrer angebracht und die Blindenampel in Leimbach installiert wurde, sei auf Initiative des Sozialverbands VdK geschehen, so Vorsitzende Regine Franz in ihrem Rechenschaftsbericht. An einer der hinteren Türen der Stadthalle sei ein zusätzliches Euroschloss angebracht worden, sodass die Räume nun barrierefrei zu erreichen sind.

Weitere Themen auf der Liste

Die Behindertenparkplätze am Ärztehaus an der Bahnhofstraße sowie der bei Nässe gefährliche glatte Boden der Unterführung Ravensburger-/Gutenbergstraße stünden noch auf der Liste der zu erledigenden Punkte, so Franz.

Markdorf Eine Stiftung fürs Markdorfer Bischofsschloss? Das könnte Sie auch interessieren

Ein besonderes Anliegen äußerte sie mit Blick auf die künftige Nutzung des Bischofsschlosses, nämlich dessen Nutzung als Seniorenresidenz unter den Stichworten „Wohnen im Bischofsschloss“ oder Seniorenresidenz im Bischofsschloss“.

Ein Drittel der Bevölkerung über 60 Jahre

Dies sei eine Chance für Markdorf, denn ein Drittel der Bevölkerung sei über 60 Jahre alt. Rittersaal und Innenbereich Schlosshof blieben dabei weiterhin für die Allgemeinheit nutzbar. Gespräche mit Bürgermeister Georg Riedmann, möglichen Investoren und sozialen Diensten seien schon geführt beziehungsweise vorbereitet worden.

Markdorf Der Markdorfer VdK schreibt eine Erfolgsgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

Abschließend ging die Vorsitzende auf die anhaltende Diskussion über eine autofreie Innenstadt ein. Wie sollten dann ältere und behinderte Bewohner, die kaum noch in der Lage seien, etwa 50 Meter zu gehen, Ärzte, Apotheken und Geschäfte in der Innenstadt erreichen, fragte sie.

Neue Besitzerin einstimmig gewählt

Auch den Geschäften in der Innenstadt helfe man dadurch nicht, denn der genannte Personenkreis könne und werde dann nicht mehr hier einkaufen, sondern ins Umland ausweichen. Nachdem Hiltrud Drössel in der anstehenden Nachwahl von der Versammlung einstimmig als Beisitzerin gewählt wurde, wies Franz auf den im Juni geplanten Halbtagesausflug hin.