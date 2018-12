Wer erinnert sich nicht gerne an die Open-Air-Konzerte im Juli im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der Stadtkapelle auf dem Marktplatz zurück? Max Mutzke, Otto Waalkes, Gentleman und LaBrassBanda sorgten für grandiose Stimmung auf der Bühne und das Publikum genoss jeden der so ganz unterschiedlichen Abende.

Als die Veranstaltung vorbei war, wurde schnell der Wunsch nach einer Wiederholung laut – doch Stadtkapelle und Stadt sahen und sehen sich nicht in der Rolle eines Veranstalters. Diese übernimmt nun Dieter Bös, Konstanzer Konzertveranstalter, der gemeinsam mit Jens Neumann, stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle, für die Zusammenstellung des Programms 2018 verantwortlich war.

In der Sitzung des Gemeinderates stand Dieter Bös dem Gremium für Fragen zur Verfügung und gab einen kleinen Ausblick auf das Programm 2019. "Geplant sind drei bis vier Konzertabende Anfang Juli, bei denen für jeden etwas dabei sein wird", sagte Bös. Namen konnte er noch keine nennen, diese werden in Kürze bekannt gegeben.

Marktplatz hat eine "Arena-Funktion"

"Es sollen abwechslungsreiche Abende werden und nichts homogenes", so Bös, der davon überzeugt ist, dass sich jeder Markdorfer über einen der Künstler freuen wird. Dieter Bös war von dem Open-Air 2018 sehr angetan. "Der Zuspruch war enorm und es war toll, zu erleben, wie lebendig Markdorf war". Der Marktplatz habe fast eine "Arena-Funktion", alle Künstler seien von der Atmosphäre begeistert gewesen.

Otto Waalkes hatte bei seinem Auftritt das Publikum fest im Griff. | Bild: Büsche, Jörg

Singen, Salem, Tettnang, Meersburg (pausiert 2019), Friedrichshafen und Markdorf. Die Liste der Gemeinden mit Open-Air-Veranstaltungen im Sommer ist lang, der Zeitraum kurz – wie lässt sich da ein passender Termin finden? "Es gibt kein Wochenende, an dem keine Veranstaltungen stattfinden", so Bös. Man habe allerdings berücksichtigt, dass sich der Termin nicht mit dem Rutenfest, Seehasenfest und Kulturufer überschneide und fand so den Zeitraum zwischen 4. und 7. Juli.

Der deutsche Reggae-Star Gentleman auf der Bühne auf dem Markdorfer Marktplatz. Eine gute Stunde sorgte er für Jamaika-Stimmung im Bodenseekreis. | Bild: Jäcke, Reiner

Dieter Bös, der seit über 40 Jahren im Konzertgeschäft tätig ist, ist davon überzeugt, dass sich in Markdorf eine Konzertreihe etablieren lässt. "Nur weil es andere Open-Air-Veranstaltungen gibt, wäre es falsch zu sagen, wir machen keine". Er sei nicht zögerlich, sondern habe ein gutes Gefühl. "Wenn wir mit dem Programm an die Öffentlichkeit gehen, werden alle darüber reden."

Für 2019 sei die Planung relativ kurzfristig gewesen, für 2020 würde Dieter Bös gerne eine längere Planungssicherheit haben. Große Künstler im kleinen Markdorf? "Alles ist denkbar", so Bös.