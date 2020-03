Spätestens seit der vergangenen Woche, mit der Verschärfung der Regelungen im Zuge der Corona-Pandemie, war bereits darüber spekuliert worden. Das Markdorfer Open-Air-Festival, das vom 21. bis 24. Mai dieses Jahres hätte stattfinden sollen, wird wegen der Corona-Krise abgesagt.

Die Spider Murphy Gang wird das Markdorfer Open-Air am 17. September eröffnen. | Bild: SK

Es fällt aber nicht ersatzlos aus, sondern wird auf den Zeitraum von Donnerstag, 17. September, bis Sonntag, 20. September, verlegt. Dies teilte Mitveranstalter Jens Neumann am Freitag mit.

Von allen Künstlern, die für den Mai gebucht waren, lägen bereits die Zusagen für den September vor, so Neumann. Alle bereits erworbenen Tickets behalten daher ihre Gültigkeit auch für die September-Veranstaltungen. „Wir hoffen, dass sich die Situation bis dahin wieder entspannt hat und das Open-Air dann stattfinden kann“, sagte Neumann gegenüber dem SÜDKURIER.

Nico Santos gastiert am 18. September auf dem Marktplatz. | Bild: MAXIMILIAN KOENIG

Die Künstler werden an den September-Terminen in der selben Reihenfolge auftreten wie es im Mai geplant war. Den Auftakt am Abend des 17. September macht somit die Spider Murphy Gang, an den folgenden Abenden folgen Nico Santos, Gentleman und Beatrice Egli.

Die Schweizer Sängerin Beatrice Egli tritt am 20. September auf. | Bild: Hailey Bartholomew

Vereine können sich jetzt schon für die Pfandbecher-Aktion bewerben, so Neumann. Wie im vergangenen Jahr, können Vereine, die an den Abenden den Ausschank übernehmen, auch in diesem Jahr wieder den gespendeten Erlös für die Pfandbecher ihrer Vereinskasse zugute kommen lassen.