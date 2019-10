Mit dem Hit „Skandal im Sperrbezirk“ sind die Schwabinger Musiker von Spider Murphy Gang in den 1980er Jahren mitten während der Neuen Deutschen Welle durch die Decke gegangen. Und so viel steht fest: Die Spider Murphy Gang wird während des Musikfestivals Markdorf Open Air am 21. Mai 2020 in der Gehrenberg-Stadt gastieren.

Es wird auch eine Vorband auftreten

„Irgendwie in Gesprächen mit Markdorfern sind wir auf die Spider Murphy Gang gekommen – es wurden Erinnerungen wach, wie toll der Auftritt damals beim 25. Stadtfest war. Und Konzertveranstalter Dieter Bös hat über Jahre hinweg geschäftlich mit der Band zu tun gehabt. Da lag es nahe, eine Anfrage zu starten“, berichtet Jens Neumann, gemeinsam mit Dieter Bös Geschäftsführer von „Kultur Team Markdorf UG“. Außerdem werde an jenem 21. Mai, Himmelfahrt – also Feiertag, eine Vorband spielen. Die Anfragen und Verhandlungen dafür laufen noch.

Jens Neumann, Kultur Team Markdorf UG: „Es wird auch vergünstigte Kinder- und Jugendtickets geben.“ | Bild: Stefanie Nosswitz

Fakt sei auch, so berichtet Neumann weiter, dass es für das Markdorf Open Air 2020 wieder Festival-Ticktes geben wird, die für alle vier Veranstaltungstage gelten. „Es wird auch vergünstigte Kinder- und Jugendtickets geben“, blickt er voraus.

Weitere Anfragen und Verhandlungen laufen

Welche weiteren Bands oder Interpreten während des Musikfestivals auftreten werden, ist noch nicht spruchreif. „Die Anfragen für alle Veranstaltungstage sind raus. Jetzt warten wir auf Rückmeldungen, Angebote und Verträge“, erzählt Neumann. Folglich könne er noch keine Angaben zur Preisgestaltung für die anderen Auftritte, die Festival-Tickets oder die Kinder- und Jugendtickets machen.