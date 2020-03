Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, das Museum Grassi in Leipzig – sie zeigen Keramiken von Harald Häuser. Schalen, Vasen und Tassen von ihm sind aber auch in Markdorf zu sehen. Das örtliche Stadtmarketing stellt sie in den Schaufenster-Auslagen des Dosch-Hauses, Marktstraße 17, aus.

Kobaltblau auf Weiß – typische Häuser-Keramiken. | Bild: Jörg Büsche

„Als Lucie Fieber uns gefragt hat, waren wir sofort einverstanden“, berichtet der bei Marburg lebende und in Markdorf aufgewachsene Harald Häuser von der Begegnung der Stadtmarketing-Leiterin mit ihm und seiner Frau Gudrun Martha Häuser vor wenigen Wochen.

Ehepaar Häuser mag die Ausstellungen im Dosch-Haus

Denn es zählt zu den festen Gewohnheiten des Ehepaars Häuser, wenn sie in Markdorf sind und durch die Stadt flanieren, die wechselnden Ausstellungen im Dosch-Haus anzuschauen. Insbesondere von den kreativen Dekorations-Einfällen Richard Gratwohls, des Vorsitzenden der Markdorfer Trachtengruppe, seien sie regelmäßig sehr angetan, erzählt Gudrun Martha Häuser.

Etliche Häuser-Werke in namhaften Ausstellungen

Arbeiten von Harald Häuser sind etliche zu sehen in Markdorf. Sie hängen im Ratssaal, sie zieren die Wände anderer öffentlicher Gebäude – etwa im Staatlichen Schulamt. Doch dass der in namhaften Sammlungen und Museen vertretende Künstler auch als Keramiker arbeitet, ist weniger bekannt.

Besuchern der „Experimentellen“, oder wer ihm in der Region in seine Ausstellungen nach Weingarten oder Bad Schussenried gefolgt ist, dem sind die den typischen Bögen, Schraffen, aber auch Figur- beziehungsweise Gegenstandsfragmenten in Kobaltblau vertraut, mit denen Häuser Keramiken bemalt.

Ausstellung „Brain Storm„ übers Internet abrufbar

Bis vor Kurzem, bis zur Schließung wegen des Coronavirus‘, waren Häuser-Arbeiten im Marburger Kunstverein im dortigen Piscator-Haus zu sehen. Die ursprünglich bis zum 10. Mai angesetzte Ausstellung zeigt unter dem Titel „Brain Storm“ großformatige Werke, auf denen sich farbintensive Gestik mit delikatem Detail trifft.

Und die beigestellten Keramiken laden zum Nachdenken über Raum, über Tiefe und über Zweidimensionalität ein. Was Markdorfer nun noch einige Wochen vor den Schaufenstern des Dosch-Hauses fortsetzen können. Insbesondere dann, wenn sie daheim den folgenden Internetauftritt abrufen: http://brainstorm.harald-haeuser.de/keramik