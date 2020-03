Wegen eines gemeldeten „Gebäudebrandes“ in Ittendorf-Hundweiler sind die Feuerwehrabteilungen Ittendorf und Markdorf-Stadt am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr alarmiert worden. „Kurz darauf wurde auch die Abteilung Riedheim zur Gebietsabdeckung in Bereitschaft versetzt“, berichtet Feuerwehrsprecher Martin Scheerer.

Rauch quillt aus Garage, die auch als Werktstatt dient

„Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr zeigte sich eine Rauchentwicklung aus einer auch als Werkstatt genutzten Garage im ehemaligen Wirtschaftsteil eines Hofes“, beschreibt Scheerer das Szenario.

Diese Szene zeigt Löscharbeiten durch ein Seitenfenster der Garage. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Markdorf

Trupps unter schwerem Atemschutz haben sofort mit der Brandbekämpfung begonnen. Zum einen durch ein kleines Seitenfenster, zum anderen musste das Garagentor zuerst aufgebrochen werden.

Zum Löschen des Brandes musste das Garagentor aufgebrochen werden. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Markdorf

„Der Brand, der im Bereich einer Werkbank ausgebrochen war, ist nach dem Entfernen des Autos der Garage vollends gelöscht werden. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde erfolgreich verhindert, verletzt wurde niemand“, teilt Scheerer mit. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Fischer habe sich ein Bild von der Lage gemacht. „Einsatzende war nach circa zweieinhalb Stunden“, so Scheerer.

Polizei: Technischer Defekt löste Brand aus

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Die Polizei schätzt den Schaden auf 75 000 Euro. Durch das Feuer wurden sowohl die Gebäudefassade als auch das Inventar der Garage und ein abgestelltes Auto beschädigt

Ebenfalls vor Ort waren zur Sicherstellung einer eventuellen medizinischen Versorgung der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Schnelleinsatzgruppe des DRK.