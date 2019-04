93 Prozent der Markdorfer, die beim Stadtbustag am 11. April befragt worden waren, halten die Einrichtung von Buslinien in der Stadt für wichtig bis sehr wichtig. Das hat die Umfrage unter den Fahrgästen des Kleinbusses ergeben, der elf Stunden lang auf drei Strecken zwischen Fitzenweiler und dem Angerplatz beziehungsweise dem Schießstattweg verkehrte.

"Gute Voraussetzung für ein realistisch umsetzbares Angebot"

Frieder Staerke hatte mit der Umweltgruppe den vorerst einmaligen Stadtbustag auf den Weg gebracht, von dem sich die Umweltgruppe eine Signalwirkung erhofft. Staerke betrachtet es als besonders erfreulich, „dass das Gros der Befragten bereit ist, 1 bis 2 Euro für die Busbenutzung zu zahlen“. Er wertet dies als gute Voraussetzung für ein realistisch umsetzbares Stadtbus-Angebot.

Frieder Staerke, Mitinitiator des Stadtbustags der Umweltgruppe: „Das Stadtbus-Angebot steht und fällt mit dessen Attraktivität für die Nutzer.“ | Bild: Jörg Büsche

Verwaltung prüft derzeit ein Stadtbusangebot

Bürgermeister Georg Riedmann hatte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärt, ein solches Angebot werde derzeit seitens der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Verkehrsunternehmen untersucht. Aus Sicht Frieder Staerkes könne es dabei lediglich um das „Wie“ gehen.

Siegfried Wycisk (links) lässt sich von Benno Sandkühler von der Umweltgruppe den Busfahrplan erläutern. | Bild: Jörg Büsche

Schließlich sei im Zuge der Verkehrsmediation Kluftern vom Verkehrsexperten Professor Heiner Monheim längst dargelegt worden, dass in Städten von der Größe Markdorfs Stadtbussysteme sehr wohl sinnvoll sind. Die Umweltgruppe jedenfalls biete der Verwaltung an, die beim Stadtbus-Tag gemachten Erfahrungen in die Untersuchung einzubringen.

525 Fahrgäste an 22 Haltestellen

525 Fahrgäste wurden am 11. April an den 22 Haltestellen gezählt. Die meisten stiegen beim Proma in der Hauptstraße ein oder aus – beinahe 90. Es folgten der Angerplatz im Süden der Stadt sowie der Marktplatz. Doch blieben diese beiden Haltestellen in der Süd- beziehungsweise der Ostschleife der Verbindungen am Stadtbustag deutlich unter 40 beziehungsweise 30 Fahrgästen.

Albin Ströbele von der Umweltgruppe hat Sarah Foh den Fragebogen zum Stadtbus vorgelegt, auf dem sie fleißig ankreuzt. | Bild: Jörg Büsche

Innenstadt als wichtigstes Fahrziel

Einig waren sich die von der Umweltgruppe Befragten über die wichtigsten Fahrziele. Sie nannten mehrheitlich die Innenstadt, den Bahnhof und die Supermärkte im Südosten von Markdorf. Die Gewerbegebiete Negelsee und Riedwiesen rangierten jeweils unter zehn Prozent.

Wunsch auch nach Anbindung der Teilorte

Gewünscht wurden aber auch Verbindungen in die Teilorte, nach Ittendorf und Riedheim ebenso wie nach Hepbach und Leimbach.

70 Prozent würden Bus mehrmals die Woche nutzen

70 Prozent der befragten Fahrgäste erklärten, dass sie mehrfach in der Woche auf einen Stadtbus zurückgreifen würden, 24 Prozent sogar täglich. Frieder Staerke sieht einen Zusammenhang zwischen der Bequemlichkeit eines Busangebots und dessen Akzeptanz. „Nur wenn die Nutzung bequem ist, wird der Bus auch angenommen.“

Clemens Rid und Benno Sandkühler von der Umweltgruppe befragten die Fahrgäste. | Bild: Jörg Büsche

Wunsch nach 30-Minuten-Takt

Wichtiger Punkt dabei sei der Takt, der Abstand zwischen den Fahrten. Hier plädierten 60 Prozent der Stadtbustag-Teilnehmer für einen 30-Minuten-Turnus an Haltestellen. Nur ein Viertel der potenziellen Kunden wäre mit einem Stundentakt zufrieden.

Liniennetz müsste größer als drei Schleifen sein

In der Umweltgruppe wird die große Zahl an Passagieren beim Stadtbus-Tag als deutlicher Hinweis dafür gesehen, dass ein Stadtbussystem in Markdorf funktionieren könnte. Frieder Staerke spricht von einem „ersten positiven Signal“. Brigitta Ehinger sieht aber auch die Notwendigkeit, ein weiteres Liniennetz anzubieten als beim Aktionstag Anfang April mit seinen drei Schleifen.

Wermutstropfen: "Nicht repräsentativ für alle Markdorfer"

Einen Wermutstropfen schmeckte Staerke aber doch aus dem Umfrageergebnis heraus. „Es ist nicht repräsentativ für alle Markdorfer“, es hätten bloß die Busnutzer antworten können, neben einigen Befragten beim Markdorfer Bahnhof. Positiv wertet Staerke das Resultat der Auswertung dennoch.