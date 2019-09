Markdorf vor 1 Stunde

Befürworter der Südumfahrung Markdorf wehren sich: „Die Ortsumfahrung ist nicht tot“

Vertreter der „Interessengemeinschaft pro Südumfahrung“ ist die Aussage dreier Kreisräte sauer aufgestoßen, die Markdorfer Ortsumfahrung sei tot. Es wurde ein offener Brief verfasst – adressiert an die Kreistagsmitglieder, damit eben nicht der Eindruck entsteht, in Markdorf bestehe womöglich kein Interesse mehr an diesem Projekt.