2013 gewann die 31-jährige Schweizerin die zehnte Staffel der RTL-Sendung „Deutschland sucht der Superstar“, der Start für eine erfolgreiche Gesangskarriere, denn aus der Schlagerwelt ist Beatrice Egli, die auch als Schauspielerin und Moderatorin tätig ist, nicht mehr wegzudenken.

Hier gehört sie zu den weiblichen Stars der Szene, im Juni 2019 kam ihr neues Album „Natürlich“ auf den Markt. Die Songs daraus wird sie am Sonntag, 24. Mai auf dem Markdorfer Marktplatz vorstellen, Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Jüngst wurde die zweite Single „Le Li La“ aus dem Album veröffentlicht, zuvor sorgte schon der Hit „Terra Australia“ für das perfekte Sommergefühl.

Beatrice Egli spielt am Sonntag, 24. Mai, auf dem Markdorfer Marktplatz. | Bild: Hailey Bartholomew

Mehr als je zuvor finden sich auf dem Album ganz persönliche Gedanken, Erlebnisse und Träume. Nach sechs Jahren hat sich Beatrice Egli im Frühjahr eine Auszeit in Australien gegönnt. Das Energiebündel wollte nach eigener Aussage hinter ihre Schlagzeilen schauen und reflektieren, was sie alles erleben durfte.

Kreative Pause für neue Songs

„Ich möchte in Ruhe und nur mit mir allein reflektieren, was ich in den vergangenen Jahren alles erleben durfte. Denn es ist unglaublich“, so Egli. Die kreative Pause nutzte sie, um sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren – und dabei neue Songs zu schreiben und Ideen zu sammeln.

Am Donnerstag, 21. Mai spielt die Münchner Kultband Spider Murphy Gang, am Freitag, 22. Mai kommt Nico Santos auf den Marktplatz und am Samstag, 23. Mai wird Gentleman für Stimmung sorgen.