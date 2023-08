Immenstaad vor 1 Stunde

Zwei Männer nach nächtlichem Brand in Klinik

Ein technischer Defekt an einem E-Bike-Akku hat nach bisherigem Ermittlungsstand in der Nacht zum Dienstag zu einem Zimmerbrand in Immenstaad geführt. Zwei Männer wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.