Wenn die Leute nicht zur Fasnet kommen, kommt die Fasnet zu den Leuten – so ist das Motto in Immenstaad, wo an den Wochenenden in Gärten und Höfen Fastnacht gefeiert wird.

Bild: Andrea Fritz Die erste Ladung Narren, das „rollende Faß der Bure“ fuhr pünktlich um 12. 50 Uhr in den Hof. Bild: Andrea Fritz Narrenvater Wolfgang Haas im Glück, er und seine Elferräte ließen es Stroh, Zuckerle und Federn regnen. Bild: Andrea Fritz Oberknecht Hermann Fink: Daumen hoch für die Frischluftbar „Zur faulen Magd“. Bild: Andrea Fritz Die Ratschkacheln hatten Tequilla und eine Piñata für die Kinder dabei, da mussten allerdings die „Hechtler“ die aus Münsterlingen zu Gst waren, etwas mithelfen. Bild: Andrea Fritz Vom verschwenderischen Federeinsatz der Elferräte werden die Immenstaader wohl noch bis mindestens Aschermittwoch zehren, vorsichtshalber haben sie Karin Bank einen Reisigbesen dagelassen. Bild: Andrea Fritz Ganz wie bei einem richtigen Narrensprung haben die Immenstaader Hexen auch am Samstag nicht mit Konfetti gespart. Bild: Andrea Fritz Die Musikanten, hier Hubert Langenstein mit seiner Tuba, waren gern gesehene Gäste in allen Höfen und Gärten. Bild: Andrea Fritz Narrenpolizist Dirk Tress sah mit Freuden, dass die Immenstaader auch mit Coronaregeln feiern können. Bild: Andrea Fritz Die Bohnenbrätscher sind mit einer mobilen Schirmbar angerückt, in der der beste „Glüh-Caipi“ im ganzen Dorf ausgeschenkt wurde. Bild: Andrea Fritz Jede Narrengruppe hat etwas mitgebrachte, so wurde der Samstag auch kulinarisch ein Fest, hier rollen grade „Leberkäswecken“ an. Bild: Andrea Fritz Die Freude über ein „bisschen Fasnet“ steht Hubert Lehle ins Gesicht geschrieben, und damit war der Immenstaader am Samstag in bester Gesellschaft. Bild: Andrea Fritz Helmut Wohlhüter (rechts) ließ es sich trotz seiner 87 Jahre nicht nehmen, mit seinem Akkordeon durch den Ort zu ziehen. Bild: Andrea Fritz Der Eierlikör der „Hennen“ ist aus der Immenstaader Fasnet nicht wegzudenken, am Samstag wurde er frei Haus geliefert. Bild: Andrea Fritz Die Obermagd Karin Bank war am Samstag eine von neun Privatleuten, die sich über den Besuch der Narren riesig freute, sie empfing die Gäste mit „Hennafürzle“. Bild: Andrea Fritz Prösterchen mit Abstand, Gabi Kraus und Uta Bank-Specker zeigen wie es geht. Bild: Andrea Fritz Die Fasnetshits der Knechte, live gespielt im Hinterhof, das kam in Immenstaad auch bei den Nachbarn gut an. Bild: Andrea Fritz Sogar das war am Samstag möglich: Gardetanz im Hinterhof. Auch wenn Pflastersteine und Asphalt normalerweise kein geeigneter Tanzboden sind, die Mädels haben sich die schmerzenden Füße nicht anmerken lassen.