Seit Oktober lässt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) den Fahrbahnbelag der Landesstraße 207 zwischen Immenstaad-Siedlung und Kluftern auf einer Länge von insgesamt 1,8 Kilometern erneuern. Zudem sollen Querungshilfen und Busbuchten umgebaut und der Radweg teilweise mitsaniert werden. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte aufgeteilt.

Die Arbeiten zwischen der Bundesstraße 31 und der Graf-von-Soden-Straße am Ortsausgang von Immenstaad sind inzwischen fertiggestellt, teilte das RP am Donnerstag mit. Am Freitag wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Arbeiten an Fahrbahn und Bushaltestellen

Neben der Fahrbahnsanierung sei im ersten Abschnitt die Bushaltestelle „Immenstaad Siedlung“ barrierefrei umgebaut worden. Künftig können Linienbusse dem RP zufolge direkt auf der Fahrbahn der L207 halten. Gleichzeitig sei am Ortseingang eine neue Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer geschaffen sowie eine bestehende Querungshilfe versetzt worden. „Zusätzlich wurden auf 100 Metern eine neue Wasserleitung verlegt sowie fünf Querungen für die Stromversorgung in die Landesstraße eingelegt“, schreibt das RP. Kleinere Restarbeiten an den Gehwegen sowie Markierungsarbeiten sollen noch folgen.

Gleichzeitig zum ersten Abschnitt sei zwischen den beiden Gewerbegebietszufahrten Ziegelei und Markus-von Kienlin-Straße (MWZ) mit dem Bau von zwei neuen Busbuchten begonnen worden. Diese Arbeiten werden dem RP zufolge fortgesetzt und der Verkehr mit einer Baustellenampel geregelt. Einige kurze Bereiche des begleitenden Geh- und Radweges seien noch gesperrt, Nutzer müssten hier auf die L207 ausweichen.

Anhaltend schlechtes Wetter sorgt für Umplanung

Im Bereich der Gewerbegebiete Steigwiesen I und II sowie Kluftern wird die Fahrbahndecke der L207 erst im Frühjahr 2024 saniert. Grund sind den Angaben aus Tübingen zufolge die längeren Bauzeit im ersten Abschnitt sowie die anhaltend schlechten Witterungsbedingungen. Das Regierungspräsidium will die Öffentlichkeit rechtzeitig vor der Fortsetzung informieren.