Friedrichshafen vor 5 Stunden

Zwischen Erleichterung und Sorge: Öffnung bestimmter Förderschulen sorgt für gemischte Gefühle

Alle Schulen sind geschlossen? Nein: Seit Montag sind bestimmte Förderschulen in Baden-Württemberg wieder geöffnet. Dazu gehört in Friedrichshafen neben der Schule am See die Tannenhagschule. Die Öffnung sorgt einerseits für Erleichterung, stimmt andererseits aber auch besorgt.