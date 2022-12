Nach rund 20 Jahren bei ZF geht Wilhelm Rehm (64) zum Jahresende in den Ruhestand. Als Mitglied des Vorstandes war er zuletzt verantwortlich für die Bereiche Commercial Vehicle Solutions, Industrietechnik und Materialwirtschaft, teilt ZF in einem Pressetext mit. Seine Nachfolge tritt zum 1. Januar 2023 Peter Laier (54) an, der bis Ende 2021 als Vorstand des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse fungierte und dort ebenfalls für das Nutzfahrzeug-Geschäft verantwortlich war.

Mitglied der Unternehmensleitung

2003 kam Wilhelm Rehm zunächst als Geschäftsführer für Produktion und Materialwirtschaft zur ZF Passau. Von Mitte 2010 bis zur Einführung der neuen Division Industrietechnik leitete er den damaligen Unternehmensbereich Arbeitsmaschinen-Antriebstechnik und Achssysteme. In der Folge übernahm er auch die Leitung des Multidivisionsstandortes Passau/Thyrnau und wurde Mitglied der Unternehmensleitung der ZF Friedrichshafen AG.

Von 2011 an leistete Wilhelm Rehm an der Spitze der Division Industrietechnik einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Neuausrichtung des Konzerns und der neuen Divisionsstruktur, so das Unternehmen. In der Division sind unterschiedliche Geschäftsfelder wie Landmaschinen-, Baumaschinen-, Sonderantriebs-, Bahn-, Luftfahrt- und Marine-Antriebstechnik sowie Staplersysteme, Micro Mobility und Windkraft-Antriebstechnik vereint. Seit 2012 ist Wilhelm Rehm Mitglied des Vorstands der ZF Group und verantwortlich für die Bereiche Commercial Vehicle Solutions, Industrietechnik und Materialwirtschaft.