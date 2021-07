Friedrichshafen vor 2 Stunden

Unwetter folgt auf Unwetter und bringt Feuerwehren an die Belastungsgrenzen

Unwetter-Alarm in Deutschland: Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen fordern die Einsatzkräfte in diesem Sommer besonders. Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg rechnet aufgrund des Regens mit weiter steigendem Wasser in Flüssen und Seen. Was bedeuten die vielen Unwetter-Einsätze für die Feuerwehr? Wir haben bei Friedrichshafens Stadtbrandmeister Louis Laurösch nachgefragt.