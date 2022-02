„Keine Fahrzeuge in deiner Nähe“, zeigt die App an, „Zeit, auf Wiedersehen zu sagen“. Die türkisfarbenen E-Scooter, die die Verleih-Firma Tier im August in Friedrichshafen bereitgestellt hatte, sind wieder aus der Stadt verschwunden – zumindest vorerst. Die Testphase ist beendet. Und jetzt?

Die Bilanz bei Tier fällt nach Unternehmensangaben positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden mit den Nutzungszahlen unseres Pilotprojekts und sehen ein großes Interesse und Nachfrage nach nachhaltiger Mikromobilität in Friedrichshafen“, sagt Regional-Managerin Anna Lauffer-Schuler. Seit dem Start am 12. August 2021 seien mit den E-Scootern in Friedrichshafen mehr als 51.000 Fahrten unternommen worden, der Service sei von Touristen und Einwohnern sehr gut angenommen worden. Mit der Stadt Friedrichshafen befinde man sich weiterhin im Austausch, so Lauffer-Schuler.

Laut Tier eine lokale Besonderheit und Teil der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Friedrichshafen waren eigens geschaffene Parkzonen, die ein unkompliziertes Parken der E-Scooter ermöglichen sollten. Abgestellt werden durften die Roller auch abseits dieser Parkzonen. Im Weg stehende Exemplare sorgten schnell für Kritik, was sich offenbar auch in den Ergebnissen einer im Oktober seitens der Stadt gestarteten Umfrage bemerkbar machte.

Reaktion auf Ergebnisse einer ersten Umfrage: Freiminuten bei Nutzung der Parkzonen

Als die Testphase, die ursprünglich nur drei Monate dauern sollte, verlängert wurde, kündigte die Stadt mit Verweis auf erste Umfrage-Ergebnisse jedenfalls an, weitere Parkbereiche für die E-Scooter zu definieren. Freiminuten sollten die Nutzung dieser Bereiche attraktiver machen, Nutzer beim Beenden der Mietzeit zum Fotografieren des E-Scooters angehalten und die Reaktionszeit zur Beseitigung von gefährlich positionierten E-Scootern verkürzt werden. Nach dem Testzeitraum solle der Gemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden.

Gemeinderat soll sich im Frühjahr mit Ergebnissen einer Online-Umfrage befassen

Eine Entscheidungsgrundlage soll eine weitere Online-Umfrage zu den E-Scootern liefern. Bis Mitte der Woche haben sich daran knapp 1000 Menschen beteiligt. Dort wird etwa gefragt, ob die E-Scooter dauerhaft in Friedrichshafen angeboten werden sollen. Zwischenstände zur Umfrage, die am Sonntag endet, werden Stadtsprecherin Monika Blank zufolge nicht erhoben. Bis sich der Gemeinderat mit den Ergebnissen befasst, sollte es aber nicht mehr lange dauern: Die Information des Gremiums der Stadtsprecherin zufolge im Frühjahr vorgesehen.