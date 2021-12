Friedrichshafen vor 2 Stunden

Förderprogramme von Stadt und Stadtwerk: So erhalten Häfler Zuschüsse beim E-Roller- oder E-Lastenrad-Kauf

Die Stadt beteiligt sich am Kauf von E-Rollern und E-Lastenrädern. Das scheint jedoch wenig bekannt zu sein, schaut man sich die Zahl derer an, die 2021 von dem Angebot Gebrauch gemacht haben. Beim Stadtwerk gibt es zudem – zumindest theoretisch – eine Förderung beim Kauf von E-Scootern. Wo die Fallstricke lauern und was Antragsteller wissen sollten, haben wir für Sie zusammengefasst.