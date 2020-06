Friedrichshafen vor 11 Stunden

Streit über Musik eskaliert: Nächtliche Schlägerei in der Schanzstraße

Drei Männer im Alter von 20, 21 und 39 Jahren sind am Sonntag gegen 3.30 Uhr vor einer Bar in der Schanzstraße in Friedrichshafen aneinandergeraten. Der Schlägerei ging nach Polizeiangaben ein Streit über Musikwünsche voraus.