Am Flughafen Friedrichshafen beginnen in der kommenden Woche Bauarbeiten im Terminal. Wie die Flughafenbetreiber in einem Pressetext mitteilen, werden die Spuren und der Wartebereich für die Passkontrolle bei der Ein- und Ausreise vergrößert. Neben zusätzlichen Kontrollhäuschen für die Bundespolizei entstehen neue Toilettenanlagen im Einreisebereich vor der Passkontrolle sowie eine separate Spur für Fluggäste, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Notwendig seien diese Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,7 Millionen Euro nicht nur aufgrund der Zunahme des Flugverkehrs von und zu Non-Schengen-Staaten am Bodensee-Airport, sondern auch im Hinblick auf die für 2024 geplante Einführung eines europäischen Systems für die elektronische und biometrische Grenzüberwachung. „Bei der Ein- und Ausreise werden zukünftig mehr Daten erfasst und mit bereits vorliegenden Daten abgeglichen“, heißt es in der Mitteilung des Flughafens weiter. Um die Ein- und Ausreisezeiten beizubehalten sind daher mehr Kontrollspuren erforderlich.

„Durch diese Bauarbeiten schaffen wir die notwendige Infrastruktur für eine reibungslose Passkontrolle für an- und abreisende Fluggäste“, wird Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens, in dem Pressetext zitiert. „Wir planen diese Arbeiten während des laufenden Flugbetriebs bis zum Beginn der Hauptreisezeit abschließen zu können.“