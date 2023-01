1250 Kinder sind 2022 in Friedrichshafen zur Welt gekommen, darunter 21 Mal Zwillinge und einmal Drillinge. Die Zahl der Geburten ist damit im Vergleich zu 2021 (1298) zurückgegangen, wie der Medizin Campus Bodensee bereits Anfang des Jahres berichtet hat. Nun liegt auch die Statistik des Häfler Standesamtes vor.

Das sind die beliebtesten Vornamen in der Stadt

Viele der im vergangenen Jahr am Häfler Klinikum geborenen Kinder dürften auf die Namen Emma oder Leon hören. Zumindest führen diese Namen laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Listen der beliebtesten Vornamen in der Stadt an. 2021 hatten Marie sowie Jakob und Leon diese Listen angeführt.

Friedrichshafen Mehr Geburten, mehr Sterbefälle und mehr Kirchenaustritte als 2020: Blick in die Statistik des Häfler Standesamts Das könnte Sie auch interessieren

Sophia und Noah – die dem Vornamen-Experten Knud Bielefeld zufolge 2022 in Baden-Württemberg beliebtesten Vornamen – stehen in Friedrichshafen offenbar weniger hoch im Kurs: Auf Emma folgen auf der Hitliste der Mädchennamen Anna, Lea, Leonie und Emilia und auf Leon bei den Jungen Finn, Leo, David und Emil. Bei den Zweitnamen liegen bei den Mädchen Maria, Marie, Sophie, Elisabeth und Emilia auf den ersten fünf Plätzen, teilt die Stadt weiter mit. Bei den Jungs sind es Alexander, Maximilian, Paul, David und Michael.

Zahl der Hochzeiten stabil bei rund 300

Die Zahl der Eheschließungen ging im vergangenen Jahr leicht zurück. 301 Paare gaben sich laut Mitteilung das Jawort im Rathaus, im Graf-Zeppelin-Haus und in den Ortsverwaltungen. 2021 waren es 307 Paare und 2020 304 Paare.

Bodenseekreis Mehr Freude im Alltag! Worauf es laut Life-Coach Roland Löscher 2023 ankommt Das könnte Sie auch interessieren

Abermals mehr Todesfälle als im Vorjahr

„Die demografische Entwicklung ist auch in Friedrichshafen spürbar“, heißt es in dem Pressetext außerdem. Die zunehmende Zahl an älteren Menschen lasse auch die Zahl der Sterbefälle ansteigen. 2022 wurden im Häfler Standesamt demnach 1014 Sterbefälle beurkundet. 2021 waren es 990 Sterbefälle und im Jahr davor 870.

Doppelt so viele Kirchenaustritte wie 2020

Erneut angestiegen ist die Zahl der beim Häfler Standesamt registrierten Kirchenaustritte. Im vergangenen Jahr sind den Angaben aus dem Rathaus zufolge 831 Menschen aus der evangelischen und der katholischen Kirche sowie einer anderen Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Im Jahr 2021 waren es 540 und 2020 noch 409 Kirchenaustrittserklärungen.