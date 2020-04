Friedrichshafen vor 4 Stunden

Sie sind nicht nur für Löscharbeiten zuständig: So sieht der Alltag der Feuerwehr in der Corona-Krise aus

In der Serie „Alltagshelden“ stellen wir Menschen aus Friedrichshafen vor, die in der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. So, wie Feuerwehrmann Michael Bercher, der neben den Einsätzen coronabedingte Aufgaben für die Stadt erledigt.