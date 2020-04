Friedrichshafen vor 2 Stunden

Neue Situation für Kinder und Erzieher: So sieht der Alltag im Kinderhaus Wiggenhausen in der Corona-Krise aus

In der Serie „Alltagshelden“ stellen wir Menschen aus Friedrichshafen vor, die in der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. So, wie Susanne Schwartz, die das Kinderhaus in Wiggenhausen leitet. Dort sind aktuell sechs Sprösslinge in der Notbetreuung.