Friedrichshafen vor 29 Minuten Seehasenfest ohne Feuerwerk? Gemeinderatsausschuss entscheidet über Antrag Geht es nach einer Fraktionsgemeinschaft im Gemeinderat, so steht beim Seehasenfest künftig eine Alternative zum Feuerwerk auf dem Programm. Die Stadt kommt zu dem Schluss: Alternativen sind zu teuer – und nicht nur das.

Im Sommer 2023 wurde das Feuerwerk beim Seehasenfest wegen Unwetterwarnungen verschoben, lockte aber auch am Festsonntag Besuchermassen an den See. | Bild: Michael Häfner I SK-Archiv