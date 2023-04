Der Mann habe sich ganz unvermittelt vor ihr Auto geworfen: Das schilderte eine 19-jährige Autofahrerin der Polizei am Mittwochabend nach einem vermeintlichen Unfall. Der unbekannte Radfahrer soll so einen Verkehrsunfall vorgetäuscht haben. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 20.15 Uhr am Kreisverkehr im Seewald. Es habe keine Kollision zwischen Rad und Auto gegeben.

Der Mann wollte sofort 500 Euro

Als die Frau sich nach dem Befinden des Unbekannten erkundigte, soll dieser vorgegeben haben, verletzt zu sein. Er habe der 19-Jährigen vorgeschlagen, die Sache zu vergessen – wenn sie ihm 500 Euro gebe. Die Autofahrerin habe dies verweigert und vorgeschlagen, die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin sei der Unbekannte wieder auf sein Rad gestiegen und davongefahren.

Der Radfahrer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein und einen grauen Bart gehabt haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe er ein blaues T-Shirt und eine Mütze oder Kappe als Kopfbedeckung getragen und sei auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen.

Das Polizeirevier Friedrichshafen prüft den Vorfall und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die möglicherweise auch eine solche Situation erlebt haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Telefon 07541 7010 zu melden.