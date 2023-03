Jetzt geht es los! Die Friedrichstraße ist von heute an für den Verkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung hatte vergangene Woche den Start der Arbeiten angekündigt und auf einen voraussichtlichen Baubeginn am 9. März verwiesen. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten pünktlich beginnen können“, sagt Stadtsprecherin Monika Blank am Mittwoch auf die Frage, ob die Baumaßnahme wie geplant an den Start geht. Die Bauarbeiten dauern mehrere Monate. Sie sollen bis Anfang Juli – und damit vor dem Seehasenfest – beendet sein.

Wie komme ich jetzt mit dem Auto in die Innenstadt?

Die Friedrichstraße wird zwischen den Kreuzungen Olga- und Karlstraße gesperrt. Über die Beschilderung sollen Autofahrer weiträumig umgeleitet werden. Aus Richtung Fischbach kommend werden sie beim Landratsamt zuächst über die Albrecht– und Maybach– in die Keplerstraße geführt und von dort über die Ailinger Straße in die Häfler Innenstadt geleitet. Über die Eckenerstraße sind beispielsweise auch das Parkhaus am See oder das Metzquartier erreichbar. In die andere Fahrtrichtung funktioniert die ausgeschilderte Umleitung ebenso.

Bild: Schönlein, Ute

Der Bereich rund ums Graf-Zeppelin-Haus (GZH) ist nach Angaben der Stadtverwaltung weiterhin über die Zeppelin-, Wera- und Olgastraße erreichbar. Auch das GZH-Parkhaus kann während der gesamten Bauzeit genutzt werden. Der Bahnhofsvorplatz ist mit dem Auto hingegen nicht erreichbar. Reisende oder Pendler, die mit dem Auto zum Stadtbahnhof gebracht oder abgeholt werden, müssen während der Bauarbeiten die Nordseite des Bahnhofs ansteuern. Die Anfahrt erfolgt über die Eugenstraße.

Sondergenehmigung für Anwohner, Busse und Lieferverkehr

Während der Bauarbeiten dürfen nur Berechtigte in die Friedrichstraße einfahren. Dazu zählen Anwohner, Busse und der Lieferverkehr. Im April steht außerdem eine einwöchige Vollsperrung an, denn voraussichtlich nach Ostern sind Fräs– und Asphaltarbeiten geplant. Dann dürfen auch Berechtigte mit Sondergenehmigung nicht in die Friedrichstraße fahren. Fußgänger und Radfahrer müssen während der Bauarbeiten mit keinen größeren Einschränkungen rechnen.