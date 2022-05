Nach zwei Jahren findet vom 6. bis 8 Mai die Messe Motorworld Classics Bodensee wieder in vollem Umfang in Friedrichshafen statt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird bei dieser Gelegenheit auch das Jubiläum 100 Jahre Maybach-Automobile nachgefeiert. Am 23. September 1921 stellte die Firma Maybach-Motorenbau mit der Premiere des „Typ 22/ 70PS W3“ ihren ersten in Serie gebauten Wagen der Öffentlichkeit vor.

Besucher können am Messestand des Freundeskreises Maybach-Museum mehrere restaurierte Maybach-Schwingachswagen aus Privatbesitz erleben sowie eine Ausstellung der Maybach-Stiftung. Das Pop-up-Konzept „100 Jahre Maybach Automobile 1921-2021“ erzähle die vielseitige Geschichte des Automobilhauses, heißt es in der Ankündigung weiter. Im Fokus stehen laut Veranstalterangaben die Entwicklungslinie der Wagenmodelle sowie die Präsentation der 2002 neu aufgelegten Maybach-Fahrzeuge von Mercedes.

Messegäste können die Mobilitätsklassiker begutachten

Weitere ausgewählte Objekte, die auf der Standfläche zu sehen sein werden, sind aus den Bereichen Automobiltechnik, Rennsport und Unternehmenskultur. Messegäste können die Mobilitätsklassiker begutachten und darüber hinaus auch selbst aktiv werden, schreiben die Veranstalter: Dazu soll es 14 Themenbausteine geben, in denen Interessierte auf Spurensuche gehen sowie Automobil-Porträts, digitalisierte Exponate und Zeitzeugenberichte interaktiv kennenlernen können. In den elf Hallen gebe es verschiedene Besonderheiten. „Dazu gehören elf historische Flugzeuge, seltene Riva-Boote, die Präsentation der acht Mercedes-Clubs, das Ace Café sowie das Vintage Racing“, informiert die Messe.

Zeitgleich zur Messe dreht die Rallye Bodensee-Klassik ihre Runden in der Region. Die Einfahrt der rund 120 Wagen ist nachmittags am Freitag, 6. Mai und Samstag, 7. Mai auf dem Messegelände geplant.

Die Messe findet vom 6. bis 8. Mai statt. Öffnungszeiten: Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. www.motorworld-classics-bodensee.de