Vergangene Woche fand der Warnstreik der IG Metall digital statt, jetzt sollen Beschäftigte der Friedrichshafener Betriebe für die Forderungen im laufenden Tarifstreit auf die Straße gehen – allerdings coronakonform und unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften, wie die Gewerkschaft betont.

Bei einem großen Aktionstag wollen die Teilnehmer am Mittwoch ab 10 Uhr mit einer Menschenkette rund um die Werke von MTU, ZF, Zeppelin und DGH ein „Band der Solidarität“ bilden. „Um in Coronazeiten für unsere berechtigten Forderungen demonstrieren zu können, müssen wir uns aus gesellschaftlicher Verantwortung und zum Schutz aller Beteiligten an strenge Hygienevorschriften halten“, heißt es dazu in einem Flyer der Gewerkschaft.

Maskenpflicht, Mindestabstand, keine Trillerpfeifen

So gilt während der gesamten Kundgebung eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer, auch der Mindestabstand muss überall eingehalten werden. Ordner werden die Einhaltung der Vorschriften überwachen. Außerdem werde die Menschenkette entlang eines Bandes gebildet, das mit Abstandsmarkierungen versehen ist. Statt Trillerpfeifen kommen Ratschen zum Einsatz. „Wir haben alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen“, sagt Frederic Striegler von der IG Metall. Gerade werden auch noch alle Helfer getestet.

Frederic Striegler, Gewerkschaftssekretär IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben

„Wir rechnen mit – beziehungsweise hoffen auf – rund 1500 Teilnehmer, um die Werke unter Einhaltung der Abstandsregeln mit der Menschenkette umzingeln zu können“, erklärt Frederic Striegler. Die Strecke ist rund 3,2 Kilometer lang. Natürlich habe man auch Verständnis für diejenigen, die in der aktuell schwierigen Lage nicht dabei sein werden – die Verunsicherung sei bei vielen spürbar.

Die Gewerkschaft fordert im Tarifstreit unter anderem vier Prozent mehr Gehalt, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden. Die Reden werden am Maybachplatz gehalten und dann über Zoom sowie verschiedene Abspielgeräte und Bluetooth-Boxen in den Teilabschnitten übertragen. „Um 10 Uhr wird unsere Bevollmächtigte, Helene Sommer, die Veranstaltung eröffnen. Dann folgen weitere Rede – alle kurz und knapp. Wir wollen die Veranstaltung nicht in die Länge ziehen“, so Striegler.

Mit Verkehrsbehinderungen sei nicht zu rechnen

Mit größeren Verkehrsbehinderungen ist nach Angaben von Stadtverwaltung und Polizei nicht zu rechnen. „Weil sich die Menschenkette vor allem auf Geh- und Radwegen sowie Firmengelände formen wird, wird es keine Straßensperrungen geben“, erklärt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Mit Verkehrsbehinderungen sei nicht zu rechnen, erklärt auch die Stadt Friedrichshafen. Fußgänger und Radfahrer müssten eventuell ausweichen.