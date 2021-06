Friedrichshafen vor 4 Stunden

Mann lässt Welpen in der prallen Sonne im Auto zurück

Ein Hundewelpe ist am Montagabend aus einem in der prallen Sonne auf dem Parkplatz des Bodenseecenters abgestellten Auto befreit worden. Eine Zeugin war laut Polizeibericht auf das Tier aufmerksam geworden, Polizisten schlugen letztlich eine Scheibe an dem Wagen ein, um den bereits sichtlich von der Hitze gezeichneten Welpen zu befreien.