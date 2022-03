Rock und Post-Punk, Klassik und Elektro, DJ und Singer-Songwriter – die Lange Nacht der Musik am 30. April bietet ein buntes Programm quer durch die Musikstile. Auf vier Bühnen gibt es ununterbrochen Musik, und das schon ab 16 Uhr. „Wir fangen früher an und bieten ein genreübergreifendes Programm, um eine größere Zielgruppe anzuziehen“, sagt Louis Steinbronn, Leiter des Organisationsteams. 16 Studierende der Zeppelin-Universität haben die lange Nacht im Rahmen eines Seminars vorbereitet. Sie wünschen sich, dass außer ihren Kommilitonen viele Menschen aus Stadt und Region ihren Weg in den Fallenbrunnen finden. Bis 3 Uhr nachts gibt es dort Programm.

Das Organisationsteam setzt beim Programm auf Vielfalt. Die Soeckers aus Münster verbinden melodiösen Rock mit nachdenklichen Texten, Schorl 3 aus Hamburg erzählen seit ihrem Debütalbum „Sprudelpop“ mit Humor, Funk und Verve aus dem Leben der Millenials. Eine Punk-Elektro-Performance mit Überraschungen liefert „Das Günther“. Der Singer/Songwriter Taha Bouzaidi bringt Melodien und Sprachen verschiedener Kulturen zusammen. Edwin Rosen wurde in den Lockdowns mit Musikvideos und einer eigenen Mischung aus Post-Punk, New Wave und Synths bekannt. Seine anstehende Tournee „mitleerenhänden“ ist bereits ausverkauft.“Wir sind sehr froh, dass wir für Edwin Rosen noch Tickets anbieten können“, sagt Steinbronn.

Mit dem israelischen Duo Lir Vaginsky und Hila Karni stehen auch international renommierte Künstler im Programm. Hila Karni ist als Cellistin auf allen großen Bühnen zu Hause und ist als Solistin mit großen Orchestern und als Kammermusikerin erfolgreich. Ihre Tochter Lir Vaginsky, 2003 geboren, trat als Geigerin in der Elbphilharmonie in Hamburg und der Berliner Philharmonie auf. Mit zehn Jahren hatte sie sich von ihrer Mutter gewünscht, gemeinsam zu musizieren. Aus dieser Idee entstand die Berliner Konzertreihe „Prélude“. „Wir hatten großes Glück, dass die beiden wieder Lust hatten zusammen zu spielen und wir sie für die Lange Nacht gewinnen konnten“, sagt Charlotte Hüser aus dem Team für Künstlerakquise.

Ensembles aus Friedrichshafen

Auch Ensembles aus Friedrichshafen sind dabei: Die Band Radioactive Honey der Geschwister Luka, Milan und Maja Knesevic ist in Friedrichshafen schon beim Kulturufer, beim Schülerkulturabend und bei der Langen Nacht aufgetreten. Die drei haben einzeln oder in Ensembles Preise bei „Jugend musiziert“ gewonnen, gemeinsam spielen sie hochkarätigen Rock. Klarinettist Alain Wozniak und Gitarrist Péter Bácsi bilden das „Project-Resonance“. Sie kommen aus Frankreich und Ungarn, unterrichten an der Musikschule Friedrichshafen. Das mitten im Lockdown von Musikern der Region gegründete Ensemble Minifaktur wird unter der Leitung von Pietro Sarno Kammermusik auf der Werkstattbühne geben und der Fischbacher Männerchor singt im Innenhof.

Das Nachtprogramm im Casino übernehmen schließlich Detmolt alias Christian Finscher und seine gesampelte Klangwelt, das zwischen Disco und Elektro angesiedelte Duo „Wiener Panquadrat“ und DJ Bambino mit Dancehall und Techno.

