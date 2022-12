von Maike Stork

„Das ist aber eine gelungene Überraschung“, ruft es aus Zimmer 210 des Häfler Altenheims Königin Paulinenstift. Rosa Maria Czogalla sitzt auf ihrem Bett. Der Rentnerin steht die Freude ins Gesicht geschrieben, als zwei Kinder ihr eine Geschenktüte überreichen. Schokolade, Mandarinen und andere Leckereien sind darin zu finden. „Wer seid ihr denn?“, will Czogalla wissen. Die beiden Jungen stellen sich bei der Frau vor. „Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und viel Gesundheit fürs neue Jahr.“

Insgesamt 45 Geschenktüten haben die Kinder und Jugendlichen für die Bewohner des Altenheims vorbereitet. | Bild: Maike Stork

15 Kinder und Jugendliche der Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation aus Weingarten besuchen an diesem Tag das Altenheim Paulinenstift in Friedrichshafen. Sie sind gekommen, um kleine Geschenke an die Bewohner zu verteilen. Begleitet werden sie von fünf Erwachsenen. Einer von ihnen ist Arslan Ahmad. Seit 2018 arbeitet der Altenpfleger im Paulinenstift. Als Mitglied der Religionsgemeinschaft hat er den sogenannten Generationentreff organisiert.

Seit knapp fünf Jahren arbeitet Altenpfleger Arslan Ahmad im Königin Paulinenstift in Friedrichshafen. Er hat den Generationentreff veranlasst. | Bild: Maike Stork

Und der Altenpfleger scheint beliebt zu sein: „Seit April kenne ich ihn“, sagt Elisabeth Schmidthuber, eine andere Heimbewohnerin. „Er ist immer freundlich und kümmert sich gut um uns.“ Arslan Ahmad: „Sie hat mir sogar schon ein paar Socken für den Winter gestrickt.“ Darüber habe er sich sehr gefreut. Als die 89-Jährige die Geschenktüte entgegennimmt, strahlt sie.

Welches war Ihr schönstes Weihnachten? „Das war 1968“, sagt Schmidhuber, denn am 12. Dezember in jenem Jahr sei ihr drittes Kind auf die Welt gekommen. „Mit drei kleinen Kindern Weihnachten zu feiern – das war sehr schön“, erinnert sich die Frau.

Elisabeth Schmidthuber wohnt seit eineinhalb Jahren im Altersheim. Als Anerkennung für seine Arbeit hat sie ihrem Pfleger Arslan Ahmad Socken für den Winter gestrickt. | Bild: Maike Stork

Weihnachten ist bekannterweise ein christliches Fest. Aber feiert die Ahmadiyya-Muslimgemeinschaft am 24. Dezember auch? Sharib Ahmad ist Imam – also das geistliche Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft. Er begleitet die Aktion und erklärt: „Wir feiern Weihnachten nicht. Bei uns gibt es aber andere Feste, wie zum Beispiel das Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan.“ Weihnachten sei also nicht der Anlass des Generationentreffs – sondern der Start ins neue Jahr.

Sharib Ahmad ist Imam in Weingarten. Der Theologe begleitet den Generationentreff als geistliches Oberhaupt. | Bild: Maike Stork

Aber auch zu anderen Jahreszeiten veranstalte die Gemeinschaft verschiedene Aktionen in Altenheimen. „In der heutigen Gesellschaft – mit all ihren neuen Technologien – hat sich die Jugend von der älteren Generation entfernt“, findet der Imam. „Von ihnen kann man aber so viel lernen. Und es ist wichtig, dass man ihnen sagt ‚wir sind für euch da, wir haben euch nicht vergessen‘.“ Der Dienst an der Menschheit sei ein tief verwurzelter Glaubenssatz ihrer Religionsgemeinschaft, erklärt Sharib Ahmad. „Uns kommt es auf die kleinen Gesten an – und auf das gegenseitige Verständnis füreinander.“

Die Ahmadiyya-Muslimgemeinschaft Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine muslimische Glaubensgemeinschaft mit 50.000 bis 60.000 Mitgliedern in Deutschland, erklärt Imam Sharib Ahmad, der bei der Aktion dabei ist. „Wir haben keinen ethnischen oder kulturellen Bezug, aber die meisten unserer Mitglieder haben ihre Wurzeln in Pakistan“, erklärt er. Der Grundsatz der Gemeinde sei der Dienst an Gott und der Dienst an der Menschheit. Aus diesem Grund setze sich die Gemeinschaft für die Gesellschaft ein – wie eben beim Generationentreff in Altersheimen, Putzaktionen oder Obdachlosenspeisungen.

Obwohl Weihnachten nicht der Anlass für den Besuch ist, wird eines trotzdem deutlich: Es ist schön für die Senioren, dass sie so kurz vor Heiligabend von den Kindern besucht werden. So auch für Anni Wachter. Mit Freude nimmt sie das Geschenk der Kinder entgegen. „Wir haben auch zwei Enkel“, sagt ihr Mann Erich, der gerade zu Besuch ist. „Wie schön war es, als sie noch klein waren und ihre Kinderaugen an Weihnachten geleuchtet haben“, sagt der Mann und lächelt. Er erzählt, dass seine Frau und er nächstes Jahr ihre Diamantene Hochzeit feiern werden. „Dann machen wir hier eine Messe mit einem Pfarrer und danach gibt‘s Kaffee und Kuchen.“ Darauf freue er sich, sagt Erich Wachter.

Für Erich und Anni Wachter gibt es nächstes Jahr Grund zu feiern: Fast 60 Jahre sind die beiden verheiratet. Die Diamantene Hochzeit soll im Paulinenstift stattfinden. | Bild: Maike Stork

Auch Ansar Ahmed, der Vorsitzende der Jugendorganisation, ist im Altersheim dabei. Er erzählt, welche Aktion als Nächstes für die Gemeinschaft ansteht: „An Neujahr machen wir immer unsere große Putzaktion. Dabei befreien wir die Straßen von Böllern – als Zeichen der Integration.“ So wolle man das Jahr mit etwas Gutem beginnen, und die öffentliche Wahrnehmung des Islam verbessern.

Ansar Ahmed ist Vorsitzender der Jugendorganisation in Weingarten. | Bild: Maike Stork

Auch Ada Schepkowski ist Heimbewohnerin und freut sich über das Geschenk der Kinder. Sichtlich überrascht fragt sie: „Ist das für mich?“ Pflegerin Sabine Deutschmann: „Ada ist eine große Hilfe bei uns. Sie deckt den Tisch, kehrt den Boden und hat fleißig für uns gebacken.“ Ihr selbst mache es Spaß, mitzuhelfen, sagt Schepkowski. „Und die Vorweihnachtszeit ist hier besonders schön“, findet sie.

Pflegerin Sabine Deutschmann (links), Seniorin Ada Schepkowski, Pfleger Arslan Ahmad. | Bild: Maike Stork

Eine andere Frau ist ebenso begeistert von der Aktion: „Wir freuen uns, euch zu sehen.“ Dann fragt sie die Kinder: „Könnt ihr auch Schwäbisch?“ Pfleger Arslan Ahmad: „Noch nicht, aber wir arbeiten daran.“