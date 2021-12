In der Sitzung der Fluglärmkommission wurde die Lärmentwicklung der vergangenen beiden Jahre vorgestellt. Die Fluglärmkommission ist mit Vertretern des Verkehrsministeriums, Anrainergemeinden, der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Luftfahrzeughaltern und des Flughafens besetzt. Kernergebnis: Die Lärmbelastung durch den Luftverkehr ist auch 2019 und coronabedingt in 2020 für die Anrainer weiter gesunken. Das teilt die Flughafen Friedrichshafen GmbH in einem Pressetext mit.

Die festgelegten Maximalwerte der zulässigen Fluglärmpegel am Bodensee-Airport wurden auch im Gesamtjahr 2019 deutlich unterschritten. Im Jahr 2020 war die Unterschreitung nochmals deutlicher, da aufgrund der Pandemie deutlich weniger Flugbewegungen stattfanden. Um den Anrainern eine maximale Transparenz zu bieten, werden die Auswertungen der Fluglärmmessanlage monatlich auf der Website des Bodensee-Airport publiziert.

Insgesamt wurden während des gesamten Jahres 2019 lediglich vier Ausnahmegenehmigungen für Flüge, die außerhalb der für den Bodensee-Airport festgelegten Betriebszeiten stattfanden, erteilt. Ein Antrag wurde abgelehnt. Im Jahr 2020 wurden keine Ausnahmegenehmigungen erteilt. Mit den durch das Regierungspräsidium Stuttgart einzeln erteilten Genehmigungen wird sehr sorgfältig umgegangen, wobei auch die Anzahl der Anträge in den letzten Jahren zurückgegangen ist“, wird Kirsa Küllenberg, Leiterin des Referats Luftverkehr vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, in dem Pressetext zitiert.

Bei der von Elisabeth Kugel, Bürgermeisterin der Gemeinde Meckenbeuren, geleiteten Sitzung wurde außerdem ein Kurzgutachten zu Lärmmessungen im Zusammenhang mit Rollverkehren an den veränderten Parkpositionen von Ultraleicht- und Kleinflugzeugen während der Aero-Messe vorgestellt. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass alle Grenzwerte im betroffenen Umfeld deutlich unterschritten werden.

Verabschiedung von Helge Körber

Helge Körber verabschiedete sich auf eigenen Wunsch aus der Fluglärmkommission und wurde von der Vorsitzenden für sein langjähriges Engagement gewürdigt. Durch die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, die durch die Bürgervereinigung Schutz vor Lärm Friedrichshafen vertreten wird, wurde als Nachfolger von Helge Körber Ralf Hoppe benannt.