Im vergangenen Sommer gab es zwei Anläufe, eine regelmäßige Flugverbindung zwischen Friedrichshafen und Mallorca kam aber nicht zustande. Ab April soll die Balearen-Insel aber wieder per Direktflug vom Bodensee-Airport aus erreichbar sein, Buchungen ab sofort möglich.

Friedrichshafen Zweimal wöchentlich geht es vom Bodensee-Airport Friedrichshafen aus auf die Kanarischen Inseln

„Ab 9. April 2022 fliegt Condor von Friedrichshafen nach Mallorca“, heißt es in einer Pressemitteilung der Flughafenbetreiber. Zunächst ist ein Flug pro Woche vorgesehen, jeweils samstags, ab 24. Mai dann drei: jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Mit Condor, so teilt der Flughafen weiter mit, sei ein zuverlässiger Partner gefunden worden.

Flughafen rechnet mit hoher Nachfrage

„Der Flughafen ist von einer hohen Nachfrage der Vierländerregion am Bodensee nach Mallorca in 2022 überzeugt“, wird Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr in dem Pressetext zitiert. „Wir sind sehr froh mit Condor einen ausgezeichneten Ferienflieger für dieses Angebot dreimal pro Woche gewinnen zu können. Sowohl die Reiseveranstalter, die Reisebüros und die Individualreisenden erhalten so aus Friedrichshafen eine qualitativ optimale Verbindung auf die beliebteste Ferieninsel in Spanien.“